Hilsen fra Bellahøj-Utterslevs sognepræst Asser Skude

Her på den anden side af påske sender jeg mine varmeste tanker til alle. Jeg håber, du og din familie har haft en glædelig påske, selvom det nok blev en påske, som ingen af os havde regnet med, og som ingen af os nogensinde vil glemme.

Personligt har et af mine største savn i år været ikke at kunne være sammen med min egen far på 75 og mine svigerforældre. Vores børn har savnet deres bedsteforældre.

Efter fem-seks anderledes, men også lærerige uger, hvor jeg har haft mine børn omkring mig i alle døgnets timer, skal de nu til at starte i skole og børnehave igen.

De skal sidde med afstand til hinanden, undervises i små hold og vaske hænder tit, så selvom det er et skridt i retning af en mere normal hverdag for os som børnefamilie, er det stadigvæk en meget anderledes hverdag i forhold til, hvad vi var vant til før. Det vil dog være en fordel, at min hustru ikke behøver at tage fri fra arbejde, når jeg fx skal holde begravelse.

Desværre har jeg allerede begravet to, der er døde med corona. Begge gange måtte vi nøjes med at samles kun de allernærmeste og følge særlige procedurer for at undgå smitte. Særligt ondt havde jeg af en familie, hvor datteren ikke kunne deltage, pga. at hun ikke kunne komme til Danmark. En anden familie måtte sige farvel til deres far iført beskyttelsesdragter.

Jeg ønsker naturligvis ikke, at nogen skal blive ængstelige eller gå i panik, selvom det ellers ligger lige for, når medier og indslag i TV er fulde af skrækkelige historier om sygdom og død. Heldigvis er der rigtig mange, der bliver raske igen efter at have været smittet med corona, og indtil den tid kommer, hvor vi ikke hele tiden skal bekymre os om at blive syge eller smitte andre, må vi prøve at skønne på at nyde det simple liv og de nære værdier, fx naturoplevelser og samværet med de af vore nærmeste, som vi deler husstand med.

Hårdest ramt er de ældre og helbredsmæssigt udsatte medborgere, som bor alene, og derfor kun kan have ingen eller meget begrænset social kontakt, fordi de skal beskytte sig selv mod at blive smittet. Det er smerteligt at være vidne til, at de ikke kan ses med andre i de sammenhænge, der giver mening, glæde og livskvalitet. Det er en høj pris at betale for at undgå at få corona.

Men krisen må ikke bringe os længere væk fra hinanden. Vi skal stå sammen, selvom vi mest er hver for sig, og håbe, at tiden vil arbejde for os – at denne tid ikke har været forgæves, selvom det har været fem-seks uger, som har testet os og vores samfund, kultur og kirke på mange måder.

Skønt kirken er lukket, så håber jeg, du alligevel vil kigge forbi vores flotte bannere og plakater og læse om, hvilke tilbud kirken har til dig, selvom du ikke må komme fysisk ind i den. Forhåbentligt vil kirkedøren snart igen stå åben for dig og byde velkommen indenfor.

