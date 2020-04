Hjælp til rygestop trods corona

Der kan være mange grunde til at overveje et rygestop. Foto: Colourbox

Københavns Kommunes fysiske rygestophold er lukkede. Det får søgningen til digitale rygestoptilbud til at boome

Af Erik Fisker

Onsdag i sidste uge steg prisen på en pakke cigaretter til 55 kr. i gennemsnit, og andre tobaksprodukter steg tilsvarende. For mange af dem, der ryger, kan de højere priser være anledningen til at skære ned på forbruget eller helt at droppe tobakken, men på grund af corona-situationen er rygestopholdene lukket midlertidigt på grund af smitterisikoen.

– Mange kan ikke deltage i det forløb med en rygestoprådgiver, de havde planlagt. De står nu uden den støtte, en gruppe af andre rygestoppere kan give, når man skal til at lægge tobakken på hylden, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Digitalt rygestop eksploderer

Der er dog stadig hjælp at hente for dem, der gerne vil holde op med at ryge. I app’en e-kvit er der hjælp til rygestop gennem sms’er, videoer, øvelser og blog. Og netop det digitale rygestop er der flere og flere, der benytter sig af.

– Tilmeldingerne til et digitalt rygestop i e-kvit er steget med næsten 70 pct. i årets første tre måneder i forhold til samme periode sidste år. Og de sidste uger har stigningen i efterspørgsel været endnu højere, siger Niels Them Kjær.

Omkring 10.000 personer har i 2020 tilmeldt sig e-kvit. Også den telefoniske rygestoprådgivning Stoplinien holder åbent og nogle kommuner tilbyder rådgivning per telefon.

Niels Them Kjær mener ikke, at den store interesse skyldes frygten for corona, der ofte angriber lunger og luftveje.

– Jeg tror, at prisstigningerne betyder mest. Stigningen i tilmeldinger på e-kvit steg markant allerede før, corona ændrede vores hverdag. Men det kan godt være, at corona har givet stigningen et ekstra nøk opad på det sidste, fordi flere vil styrke deres immunforsvar og lunger for at være bedre rustet, hvis de skulle få Covid-19.

E-kvit er målrettet voksne rygere. Unge under 25 år kan hente app’en Xhale, hvis de vil have hjælp til rygestop.

Hjælp til rygestop hos Stoplinien tlf. 80 31 31 31