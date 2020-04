Hvis der er åbenhed, hvorfor så en “fortrolig version”?

Socialborgmester Mia Nyegaard har som borgmester - i relation til socialområdet - absolut gjort en positiv forskel, sammenlignet med hendes to forgængere i embedet.

Af Finn Rudaizky (DF) medlem af Borgerrepræsentationen

Socialborgmester Mia Nyegaard har som borgmester – i relation til socialområdet – absolut gjort en positiv forskel, sammenlignet med hendes to forgængere i embedet. DF kvitterer for dette. Og vi er glade for, at også DF’s mangeårige kamp i København for de udsatte, nu er sat i fokus. Men, i DF er vi rigtig kede af, at Mia Nyegaard viderefører sine forgængeres mest forbruger-uvenlige forslag, som desværre fortsat lukker af for en naturlig og helt åben debat. Det er i strid med fakta, at ville give borgerne indtryk af, at der er fuld åbenhed og samtidig udlevere mig en påstemplet “fortrolig version” af overvejelser om lukning af væresteder og sociale institutioner.

Når vi forhåbentlig snart kommer på den anden side af Corona-smitten, vil DF stille forslag om, at der reelt skal være mulighed for borgerne, at diskutere rimeligheden i, om en social institution skal lukkes eller ej. Og debatten må selvfølgelig ske åbent, i g o d tid før en politisk afstemning om sagen.