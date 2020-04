Hvordan står de lokale sportsforeninger stillet i corona-krisen?

SPONSORERET INDHOLD: Mange virksomheder er allerede havnet i gevaldige økonomiske udfordringer, som følge af nedlukningen af Danmark ovenpå virussen. Men hvordan står det til i de lokale sportsforeninger, der også må holde lukket på hidtil ubestemt tid?

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad gør man når indtægterne forsvinder sammen med medlemmer og besøgende?

Hos superligaklubberne og divisionsklubberne, har vi set mange tilfælde, hvor klubberne formår at rejse indtægter på forskellig vis over internettet. Eksempelvis har Brønshøj solgt virtuelle billetter, som kan benyttes til kommende kampe, når ligaerne igen spilles med tilskuere. Vi har også set eksempler på superliga klubber, såsom Sønderjyske der har rejst tæt på 300.000 kr i denne tid. Lad mig bare begynde med at sige, jeg har stor respekt for, at klubberne finder alternative indtægtskilder! Det dækker helt sikkert ikke de udgifter – udfordringer klubberne står med i denne uvisse tid. Men det er en start – og ikke mindst en fantastisk bekræftelse af den opbakning, der i landet vises overfor klubberne.

Men hvad nu, hvis man hverken spiller superliga eller divisionsfodbold, hvad er er der så af muligheder? Jeg har fundet 3 gode eksempler, du kan tage med videre.

Lokalforeningernes muligheder for alternativ indtjening.

Lige i tiden, er det måske ikke Carsberg-, Tuborg- eller Albanifonden, man skal give sig til at søge. I stedet kan vi i denne tid, bruge de sociale medier til at finde inspiration i langt højere grad end nogensinde før. For der findes faktisk, efterhånden mange, gode eksempler på idrætsklubber i landet, som ser ud til at få det bedste ude af situationen. Lad mig give dig lidt opsamlende inspiration herunder.

Lokal-digital banko

Fra Nordjyske boldklubber kommer eksemplet omkring lokal-digital banko. Det er set i flere former allerede i marts måned. Bilbanko på parkeringspladser omkring den lokale sportshal, hvor ingen kommer i kontakt med hinanden – de sidder i deres biler! Banko gennemført over Facebook, er også set. Her har medlemmer og tilhørende familie haft mulighed for at købe billige banko-plader til en tier stykket. I et tilfælde, har jeg faktisk set dem gennemgøre med stor succes – trods præmiepuljen ikke indeholdt andet end muligheden for at vinde 5x gratis kontingenter. Appleres til folkets lyst til at støtte foreningen, deltager de også for fællesskabets- og for underholdningens skyld – frem for et forsøg på at vinde.

Hjælp til selv-hjælp. Støt og bliv støttet!

www.skalvihandle.dk er f.eks. et initiativ startet af en lokal lektiehjælpscafe i Aalborg. Lignende koncept, kunne man godt tænke sig, en idrætsforening kunne være tovholder på. I førnævnte eksempel, klares indkøbene helt gratis – uden beregning for den de handler ind for. Men kunne man i en sportsforening, ikke forestille sig, at tilbyde muligheden for at donere gratis “drikkepenge” til buddet, som buddet kan putte i en klubkasse/bødekasse – ja mulighederne er op til den enkelte. Pointen er, at det kan gøre en forskel for de udsatte og ældre borgere, samtidig med det kan bidrage til at manifestere betydningen af den lokale forening i det lokale samfund. Danmark ér et foreningsland, hvori foreningerne både får og giver til samfundet.

Digitale sponsorater

Hvad mange lokale sportsforeninger næppe er klar over, er at vi i 2021 lever i en så digital verden, at der findes overvældende mange virksomheder, der lever i den digitale sfære. Virksomhederne kan relateres til alt fra spil på nettet, sportstøj og meget mere. Det mest betydningsfulde er relevansen mellem sponsoren og foreningen. Virksomheder som de danske casinoer på nettet, er eksempelvis dem, som er blandt de mest motiverede for at levere online sponsorater. Der er ikke tale om et nødvendigt synligt sponsorat, som man bl.a. Vil kunne se, hvis man kigger på en fodboldklub som Fredericia, og deres online tilgængelige sponsorliste.

Der findes altså gode muligheder rundt omkring, for re-tænke forretningsmodellerne i foreningerne. Og man kan jo stadig benytte skype, Facebook og diverse medier, til en god sund brainstorm omkring de muligheder, der er i den enkelte forening.