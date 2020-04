Ja tak til markante straffe for Corona-relateret kriminalitet

Der bliver nu indført skærpede straffe for Corona relateret kriminalitet. Og rent ud sagt: Man skal holde fingrene fra alt, hvad der ikke er ens eget, når det handler om at bekæmpe Corona-virussen.

Af MF Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti

Kan man ikke lade være med at stjæle, røve, bedrage, fuppe, platte, – og svindle med den økonomiske håndsrækning samfundet tilbyder en for forskellig mistet økonomisk indkomst, ja så skal man i fængsel. Og de tiltag bakker DF fuldkommen op om. For den her virus er alvorlig og kan ende med døden.

Når der er knappe ressourcer vigtige værnemidler, som enten redder, beskytter eller behandler mennesker, som har Corona helt inde på livet, så skal vi som samfund sætte hælene ned og sige: Hertil og ikke længere. Og kan man ikke finde ud af det, skal det udløse fængsel. Signalet er ikke til at tage fejl af: Vi mener det gravalvorligt.

Men DF ønsker at gå endnu videre: Er du udenlandsk statsborger, skal kriminaliteten udløse udvisning. Er kriminaliteten begået af organiserede kriminelle, skal det være en skærpelse. Sælges tyvekosterne i en butik, skal ejeren i fængsel.

De kriminelle skal vide, at samfundet i denne kritiske situation har måttet strække sig vidt, for at Danmark ikke skal gå i stå. Så nytter det ikke, at skumle forbrydere, forsøger at rage en økonomisk gevinst til sig selv. Signalet om skærpede straffe er et godt skridt i den rigtige retning. Og er signalet ikke nok, må man i fængsel.

Ingen skal kunne udnytte, hverken private borgere, erhvervsdrivende, eller det offentlige i denne krise, som Danmark lige nu står i, men som vi som folk arbejder os igennem. Hvis vi altså står sammen.