“Jeg gør bare det, som jeg lærte til spejder”

Karsten Brisell foran hallen ved EnergiCenter Voldparken. Foto: Kaj Bonne

Karsten Brisell er initiativtageren til EnergiCenter Voldparken og er fortsat med til at drive stedet fremad fra bestyrelsen. Han har hele sit liv været drevet af at gøre en forskel for andre mennesker

Af Gitte Ganderup

Karsten Brisell rækker hånden op, når der er brug for nogle som vil arbejde for en sag. Han melder sig til bestyrelser igen og igen.

Karsten er drevet af et ønske om at gøre en forskel og give andre mennesker muligheder for at vokse ved at få anerkendelse.

– Det er jo noget jeg oplevede allerede som teenager, da jeg var patruljeleder i Husum spejdertrop. At jeg gjorde en forskel. Den anerkendelse man får ved at gøre noget for andre…

Anerkendelse er en rigtig stor drivkraft for rigtig mange. Jeg bryder mig ikke om at sige det, men anerkendelse er jo også en stor drivkraft for mig selv. Man kan gøre ting godt på mange måder, men det er en stor glæde for mig, når noget bliver godt, fordi jeg har bidraget, siger 57-årige ingeniør Karsten Brisell om den dybere årsag til de virkelig mange tillidshverv som han har og stadig varetager.

Samfundet

Karsten har også et stort ønske om at andre mennesker skal få den samme oplevelse af at gøre en forskel og have betydning for andre. Fordi han selv oplever, at der er en positiv effekt ved frivilligt arbejde fordi det netop giver anerkendelse og fællesskab.

– Frivilligt arbejde danner mennesker på en sund måde. Det giver en naturlig respekt for andre mennesker, og det er ret afgørende for, at vi har et harmonisk samfund, siger han og fortsætter

– Hvis vi alle kun gik til individuel fitness, hvis alle kun handlede efter den individuelle interesse, ville der ikke blive dannet de stærke fællesskaber.

En plads i bestyrelsen

Listen af tillidshverv er lang, når man kaster et blik ned over Karstens cv. Det hele startede, da han gik til spejder, men sidenhen er det blevet til en del mere.

Bestyrelsesformand i daginstitutionen og på Den lille Skole i København. Derefter begyndte sønnen til håndbold og Karsten blev kasserer og bestyrelsesmedlem i IF Stadion. – Jeg havde måske nok en hemmelig drøm om, at Old Boys holdet en dag ville få brug for mig på banen, tilføjer han med et smil.

Kort tid efter blev Karsten valgt ind i bydelens lokaludvalg og senere fik han posten som formand for Børne-, Unge-, Fritid- og Idrætsudvalget.

Lige fra Områdefornyelse Husums begyndelse i 2009 var Karsten et aktivt styregruppemedlem. Sideløbende havde han, siden han blev medlem hos IF Stadion, arbejdet for at få bygget en hal til at spille håndbold i.

Oprindeligt var hallen tænkt til at skulle ligge på boldbanen mellem kolonihaverne ved Husumvold Kirke, men i mellemtiden var Voldparken Skole lukket og kommunen ville lave udflytterbørnehave til børnehaverne fra broerne og indre by.

Der var stadig masser af plads på skolen, så Karsten målte op og krydsede fingre for en håndboldhal til IF Stadion, som kunne skabe ungdomsfællesskaber som i klubbens storhedstid, hvor de blev danmarksmestre og havde en svulmende ungdomsafdeling.

Hallen kom ikke, men Lokaludvalget og efterfølgende også Områdefornyelsen så potentialet i skolen.

Voldparkens skole blev omdannet til EnergiCenter Voldparken (ECV), hvilket er baseret på driftsaftaler mellem ECV´s bestyrelse og Københavns kommunes forskellige forvaltninger. Aftalerne sikrer levering af mad og pedeller til udflytterbørnehaven (Børne- og Ungdomsforvaltningen), drift af Frivilligcenteret, ECV Hallen og øvrige lokaler (Kultur- og Fritidsforvaltningen) samt indvendig og udvendig vedligehold (Københavns Ejendomme).

ECV skulle sikre rammerne for fællesskaber indenfor sundhed, idræt, natur og kultur.

Flere fællesskaber

ECV har potentiale til endnu flere fællesskaber og derfor er Karsten slet ikke færdig med det frivillige arbejde.

Lysten til at arbejde for fællesskabet har desuden grebet ind i hans arbejdsliv også. Efter at have arbejdet i private virksomheder med infrastruktur i mange år, starter han i Københavns Kommune i dette forår og får ansvaret for renoveringen af Langebro. Et projekt som kommer til at påvirke mange københavneres hverdag.

– At arbejde i kommunen er jo at gøre den ultimative forskel. At være i det offentliges tjeneste, siger han.

Fællesskabet i Husum på ECV skal også vokse. Bestyrelsen har vedtaget en plan for ECV 2.0, fortæller Karsten, og visionen er stor.

– Det her sted kan være med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund. I vores mangfoldige samfund.

Så næste skridt er, at endnu flere mennesker skal ind i fællesskabet og mærke den anerkendelse som Karsten oplevede, da han blev patruljeleder som 13-årig.