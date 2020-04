København får central busterminal ved Dybbølsbro

Folketinget nu er klar til at medfinansiere den længe ventede busterminal ved Dybbølsbro Station med 20 mio. kr.. Den skal samle fjernbustrafikken ét sted i København og sætte en stopper for trafikkaos omkring bussernes nuværende holdepladser.

Af Erik Fisker

I de seneste år har der været en kraftig vækst i antallet af fjernbuspassagerer i Danmark. Det lægger pres på trafikken omkring fjernbussernes holdepladser i København og skaber kaos og farlige situationer for passagerer, cyklister og folk, der færdes omkring bussernes holdepladser.

– Jeg er utrolig glad for, at vi nu endelig kan få én central busterminal i København. Behovet for en terminal har været der længe – for det er mildest talt kaotisk at være passager ved busholdepladserne ved DGI Byen, hvor trafikken og cykelstien gør det vanskeligt at komme sikkert til og fra busserne, siger overborgmester Frank Jensen.

Den nye busterminal ved Dybbølsbro Station skal samle og betjene de ca. 1,4 millioner fjernbuspassagerer, der i dag stiger af og på fjernbusser ved Ingerslevsgade ved DGI Byen, ved Valby Station og i Bernstorffsgade.

Busterminalen kommer til at koste 80 mio. kr. Københavns Kommune har allerede afsat 40 mio kr. De sidste 20 mio kr. skal findes ved at øge bussernes betaling for at benytte terminalen.

Selve anlægsarbejdet ventes at kunne begynde i midten af 2021 og terminalen forventes at kunne åbne i slutningen af 2022.

FAKTA

Busterminalen skal på et døgn kunne servicere ca. 195 busser, som kører til og fra København.