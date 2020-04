Kraftig vækst i digitalt udlån

Foto: colourbox

De fysiske biblioteker er lukkede, men der er skruet op for den digitale adgang, både mht. udlån af e-bøger, film og lydbøger - og det er en succes

Af Erik Fisker

Landets biblioteker oplever et stigende brug fra de mange mennesker, hvor coronakrisen har ændret hverdagen, og som derfor bruger bibliotekernes mange digitale tilbud i stadig højere grad, mens de fysiske biblioteker er lukkede.

Helt nye tal viser, at bibliotekernes eReolen i den første karantæneperiode, fra den 12. til 19. marts havde et gennemsnitligt dagligt udlån af e-bøger og netlydbøger på 24.001, mod et gennemsnitlig dagligt udlån på 15.607 i februar.

Udlånet via Bibliotekernes Filmstriben var i uge 8 (17. til 23. februar) samlet på ca. 26.000 visninger, mens det i uge 12 (16. til 22. marts) var steget til mere end det dobbelte med 55.000 visninger pr. uge.

Lånekvoten er hævet

Bibliotekerne har en fast månedlig kvote på mængden af digitale udlån pr. borger, typisk på ca. 3 e-bøger og film pr. måned. Kvoterne er nødvendige, da det er markant dyrere for bibliotekerne at udlåne digitale materialer i forhold til de fysiske materialer, da bibliotekerne betaler til forlag og forfattere for hvert digitale udlån der foretages, i modsætning til fysiske bøger som kan udlånes til de er slidt op, når først bibliotekerne har købt dem.

På de københavnske biblioteker har der hidtil været en månedlig lånekvote på 3 e-bøger samt e-bøger, der kan lånes ubegrænset. Dette er nu ændret til en lånekvote på 5 netbøger og 5 netlydbøger frem til foreløbig den 1. maj.