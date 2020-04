Kunstplakater for enhver smag

SPONSORERET INDHOLD: Hos Dialægt/Citatplakat finder du de flotteste kunstplakater fra en række dygtige og velkendte kunstnere, som i samarbejde med deres egne designere har håndplukket og fremstillet et bredt udvalg af plakater med stor variation til kunderne.

Hos Dialægt/Citatplakat finder du de flotteste kunstplakater fra en række dygtige og velkendte kunstnere, som i samarbejde med deres egne designere har håndplukket og fremstillet et bredt udvalg af plakaterplakaterplakater med stor variation til kunderne. Du finder alt lige fra moderne malerier med vandfarve og one-line-drawings til abstrakte og provokerende fashionbilleder. En kunstplakatEn kunstplakatEn kunstplakat er den ideelle gaveidé til en housewarming eller indflytterfest eller blot til manden eller kvinden der påstår at have alt. Oplev det store udvalg her på siden.

Hils på ‘Henri Matisse’

En populær kunstplakat, som forhandles hos Citatplakat/Dialægt, er kunstværker skabt af Henri Matisse, fremstillet på plakater. Du har med garanti stødt på disse kunstværker hos venner og familie, eller blot på de sociale platforme. De er yderst populære at have hængende i sit hjem. Nu kan du give dine vægge nyt liv og mere værdi med disse kunstværker på plakater af Henri Matisse og være med på trenden. Citatplakat/Dialægt forhandler disse værker, som du kan pryde dit hjem med.

Forelsk dig i fotokunst

Citatplakat/Dialægt har håndplukket tidens bedste fotokunst i samarbejde med nogle af verdens bedste fotografer og kunstnere. Dette betyder at du kan få fingrene i flotte kunstplakater, der afbilleder alt fra storslået natur og arkitektur, til de mere abstrakte billeder af mønstre og tidens fashiontrends- og ikoner. Gå på opdagelse i deres store udvalg og forelsk dig i fotokunst – forestil dig samtidig hvordan disse lækre plakater vil matche din indretning i hjemmet.

Idéen bag designet

Citatplakat/Dialægt genskaber tidens mest velkendte danske citater fremstillet i flotte og farverige designs, på plakater. Konceptet er skabt for at fremkalde et smil på folks læber. Alle plakaterne er designet med de sjoveste danske citater og catchphrases, der er letgenkendelige og ofte humoristiske, og som vi ubevidst adopterer til vores eget sprogbrug og benytter i daglig tale.

Gode grunde til at købe en plakat fra Citatplakat/Dialægt

Citatplakat/Dialægt tilbyder et bredt udvalg af flotte plakater, der er designet af deres egne danske designere. De forhandler alt lige fra de originale Citat plakater med tidens sjoveste danske citater fra velkendte film og tv-serier, til plakaterne med sjove far-jokes eller moderne design plakater, kunstplakater, fotokunst, natur plakater, blomster plakater, plakater til børneværelset og meget meget mere.

Plakaterne er fremstillet i et simpelt grafisk design med sans for detaljen, hvilket medfører at plakaterne passer ind i de fleste danske hjem. Citatplakat.dk er en kombination af humor og indretning, hvilket gør en plakat fra deres webshop til den ideelle gave til manden eller kvinden, der påstår at have alt.

Alt i alt tilbyder Citatplakat/Dialægt plakater til enhver smag – fremstillet i et stilrent nordisk design, hvor humor og indretning kombineres og går hånd i hånd.

Meget mere end originale citatplakater

Citatplakat.dk udtaler at deres virksomhed er meget mere end blot originale citatplakater, efter at have udvidet deres sortiment. De producerer nemlig masser af smukke plakater i dansk design. Både designplakater og kunstplakater rummer alt indenfor fantasiens grænser, og derudover har de også genoplivet gamle originale billeder af flotte retro plakater fra både danske og udenlandske plakatkunstnere. Det er altså ingen problem at finde sin yndlingsplakat her.