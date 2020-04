Lokal forsker vinder konkurrence om bedste foto

Pighvarre parat til udsætning. Foto: Mads Christoffersen

Vinderbilledet i Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020 er taget af Mads Christoffersen, Brønshøj og viser en lille pighvarre klar til at blive sat ud i havet

Af Erik Fisker

I baggrunden, under vandoverfladen, ses flere andre små pighvarrer. Billedet er taget af forsker Mads Christoffersen, som bor i Brønshøj og arbejder på DTU i Lyngby.

– Den lille pighvarre på fotoet er ikke meget mere end et halvt års tid gammel, og billedet er taget lige inden, jeg skal til at sætte den lille fisk og alle dens brødre og søstre ud i Roskilde Fjord. Det er en del af et større udsætningsprogram, hvor vi hvert år udsætter store mængder fisk i danske farvande, siger Mads Christoffersen.

Som forsker og fiskeplejekonsulent på DTU Aqua fokuserer Mads Christoffersen på de kystnære farvande og deres fiskebestande, og når han er på feltarbejde har han altid kameraet med.

– Jeg tænker meget i at tage billeder og optage video, når jeg er på feltarbejde, så jeg kan vise, hvad vi laver. Den gamle vending ’Et billede siger mere end 1000 ord” giver jo mening, og jeg holder mange foredrag, hvor det er afgørende at have billeder med, som fortæller en historie, siger Mads Christoffersen.

DTU Aqua udsætter pighvarrer for at styrke den naturlige bestand, så den forhåbentlig med tiden selv kan reproducere sig i tilstrækkeligt omfang, samtidig med, at der foregår et reguleret lyst-, fritids- og erhvervsfiskeri. Udsætningen finansieres af de penge, som kommer ind ved salg af fisketegn.