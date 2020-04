Makkerlæsning giver pote i Tingbjerg

Magdalone Noga med sønnen Fabian på 8 år. Foto: Line Falk Tranberg

Ofte lærer den store den lille narrestreger. I Tingbjerg lærer den store den lille at læse… og det er ovenikøbet sjovt for dem begge

Af Erik Fisker

For nyligt blev en helt særlig gruppe elever fejret for deres gode resultater. De modtog diplomer og klapsalver fra en fyldt sal med glade og stolte forældre.

Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse har stået for at gennemføre forsøgsprojektet ”Min læsemakker – min ven” i samarbejde med Tingbjerg Skole og med kyndig vejledning og hjælp fra børnebibliotekar Betina Falsing fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Projektet går ud på, at unge fra 9. klasse ansættes i lommepengejobs til at være læsemakkere for børn fra 2. klasse, som har svært ved læsningen, og i nogle tilfælde hvis forældre har svært ved at hjælpe dem med læsetræningen derhjemme.

Makkerparret læser sammen to gange om ugen i 4 måneder, og gennem dette styrkes de små læsemakkere i deres læsning, mens de store læsemakkere træner deres personlige og sociale kompetencer og øver sig i et være en rollemodel for andre børn. De ældre elever får derudover erfaring med at være i et fritidsjob, hvor de har et særligt ansvar.

Stolte og tilfredse forældre

Magdalena Noga fra Tingbjerg har to børn på 8 og 10 år, som begge har været en del af læsemakker-projektet. – Jeg synes det er en rigtig god ide med læsemakker. Børnene læser mere nu, de læser bedre og har fået mere lyst til at læse forskellige bøger. Fabian har nu også fået lyst til at læse derhjemme og ikke kun lektierne. Og de sociale aktiviteter sammen med de andre børn, har gjort Fabian rigtig glad. Fabians lærer har fortalt mig, at Fabian er mindre stresset, når han skal læse højt i klassen, fortæller en glad Magdalena Noga.

– Samtlige forældre har givet positive tilbagemeldinger og fortalt at deres børn har større læselyst end før projektet startede, fortæller Anne Sofie Kring, ungevejleder i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse.

Trygge rammer

Børnene, både de store og de små, kender Tingbjerg Bibliotek\Kulturhuset, hvor de har deres daglige og trygge gang, de kender også børnebibliotekaren, der forsyner dem med de rette bøger med henblik på sværhedsgrad og læselyst.

– Læsemakkerne har sammen læst 341 bøger på 4 måneder. Det bedste af det hele er, at de små er blevet markant meget bedre til at læse og gjort store fremskridt på så kort tid, fortæller Christina Roholm Bruun, som er ansat som uddannelsesvejleder i den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse.

Mere end bare læsning

Børnene har ikke bare læst sammen, men også talt sammen. Der er også blevet leget, tegnet og lavet sjovt sammen. En elev fra 2. klasse, fortæller at ”det er ligesom at have fået en ny storebror”. Læsemakker Filis Yonus Ali på 15 år fortæller: – Jeg synes det har været sjovt, fordi jeg har lært min læsemakker at kende. Jeg har set frem til det hver uge. Det har været hyggeligt og samtidig været en anden verden at skulle videregive min viden til en anden, som ikke ved så meget endnu.