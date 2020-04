Miljøvenlig bænk inviterer til fællesskab

Bænken foran Bellahøj Kirke. Man bør nok vente med at sidde for tæt. Foto: Pressefoto

Det grønne udvalg i Bellahøj Kirke har fokus på, at kirkens udearealer bliver lidt grønnere, lidt mere bæredygtige og inviterer til at man har lyst til at tage en pause ved kirken. Det nyeste tiltag er plantekasser med en bænk mellem sig.

Af Erik Fisker

Plantekasserne skal forsyne kirken med krydderurter som salvie og rosmarin til nogle af de mange måltider kirken serverer. Udvalget har også plantet lavendler. De kan så høstes senere på året og syes ind i duftposer vi kan sælge på vores høstmarked. På den måde kan kirken samle lidt ind til områder i verden, som er mere udfordret af klimaforandringerne.

– Vi vil også gerne invitere til fællesskab omkring det at passe på planterne. Så vi er ved at oprette et lille vande-laug, fortæller Hanna Smidt fra det grønne udvalg og fortsætter:

– Hvis vi får gode erfaringer med dette lille projekt, kan det jo være at nye ideer opstår for kirkens andre udearealer. Vores arealer er allerede Vilde med Vilje og understøtter dermed den lokale biodiversitet – mangfoldighed af blomster og insekter. Vi sprøjter ikke og luer kun nænsomt.

Bæredygtighed og biodiversitet er ideen bag plantekasserne. Bellahøj Kirke er en Grøn Kirke og vil gerne passe godt på jorden og være ansvarlige forvaltere af det kirken har. Og så vil kirken også gerne være med til at forskønne området og invitere til fællesskab omkring det. Selvom plantekassen ikke batter meget, er det en måde at bruge arealet til at aftage regnvand og have blomster, som tiltrækker sommerfugle og andre insekter.