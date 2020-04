Mulighed for orlov og betalingsfrihed fra plads i dagtilbud

Forældre med børn i Københavns daginstitutioner får nu mulighed for at give deres barn orlov. Man beholder sin plads i institutionen og får betalingsfrihed i den periode, hvor man holder barnet hjemme. Det skal være med til at sikre, at der er pasning til forældre med det største pasningsbehov.

Af Erik Fisker

Forældre med børn i Københavns daginstitutioner får nu mulighed for at give deres barn orlov. Man beholder sin plads i institutionen og får betalingsfrihed i den periode, hvor man holder barnet hjemme. Det skal være med til at sikre, at der er pasning til forældre med det største pasningsbehov.

Regeringens genåbning af landets dagtilbud efter påske skaber kapacitetsproblemer i mange kommuner. Det skyldes sundhedsmyndighedernes krav om, at børnene skal inddeles i markant mindre grupper, og at der skal være dobbelt så meget plads i bygningerne til børnene som normalt.

– Vi håber, at nogle af de københavnske forældre vil tage imod tilbuddet om orlov og betalingsfrihed. Det er en stor hjælp, når forældrene kan holde deres børn hjemme lidt endnu og er med til at sikre pasning til de forældre, som har det største pasningsbehov.

Orlov kan eksempelvis være oplagt, hvis man i hjemmet har en forælder der er ledig, på barsel eller er hjemsendt fra sit arbejde uden mulighed for at arbejde hjemmefra, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns, Jesper Christensen.

Beslutningen berører ikke institutionernes økonomi, da budgetpartierne på Københavns Rådhus har aftalt at dække ekstra-udgiften, der skal kompensere forældre, der vælger at passe deres børn hjemme lidt endnu. Der arbejdes lige nu på højtryk i København med at finde lokale løsninger på at skabe flere pladser til pasning af børn ved fx at lave aftaler om at bruge lokaler hos biblioteker, museer, idrætshaller og beboerhuse i boligforeninger.

Muligheden gælder ikke for private pasningsordninger herunder private passere og privat dagpleje.