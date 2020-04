Risiko for kæmperegning efter TDC’s fortovsarbejde

KRONIK: De seneste måneder har TDC’s entreprenører gravet en lang række fortove op og nedlagt fibernet. Det bliver sikkert godt med lynhurtigt internet, men der er en stor risiko for, at der følger en kæmpe regning med til de enkelte grundejere.

Af Nils la Cour, Østerlågen 11, 2700 Brønshøj

Sagen er nemlig, at arbejdet hverken udføres håndværksmæssigt korrekt eller lever op til de betingelser, der gælder for vejarbejde i Københavns Kommune. Det gælder fx manglende vibrering og afretning inden fliserne lægges tilbage, for stor eller for lille fuge mellem fliserne, højdeforskelle, genbrug af defekte materialer (knækkede fliser) og manglende brug af stenmel i fugerne. Alt dette er der krav om i de betingelser, der ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside. Betingelserne er heller ikke fulgt når det gælder håndtering af den opgravede jord, og mange steder efterlades fortovenes asfaltbort fuldstændig smadret.

Det ses nu, at de gennedlagte fliser knækker for et godt ord. Netop på grund af sjusket arbejde. Andre fliser vipper eller synker og når foråret kommer, vil alle grundejere komme til at døje med ukrudt i fugerne, fordi der er brugt jord og grus i stedet for ”løbende at blive fyldt med stenmel”, som betingelserne kræver det. Andre steder ligger fugerne gabende tomme og venter på, at jord og skidt fylder dem op.

Københavns Kommune er flere gange blevet opfordret til at føre tilsyn med arbejdet. Svaret har dog været, at de først kommer når der er afleveringsforretning. Til den tid har flere kilometer fortov været gravet op. Bekymringen er derfor, at kommunen på det tidspunkt vil se igennem fingre med de mange fejl, fordi genopretningsarbejdet vil være for omfattende.

I så fald bliver det grundejerne der hænger på de kommende års uundgåelige efterreparationer. Herunder forventelige kommunale påbud om genopretning, når fliser synker, knækker eller vipper, når niveauforskellen bliver for stor, når gående er faldet og kommet til skade osv. Indtil da kan grundejerne få tiden til at gå med at fjerne ukrudt mellem fliserne.

Det koster mere end 2.000 kr. at renovere blot 1 meter fortov. Det er altså store beløb, der er på spil.

Når TDC får gravetilladelse til den slags arbejde, er de ”gæster i fortovene”. Det betyder, at de skal aflevere fortovene i en stand, der lever op til betingelserne. Det betyder også, at de skal afholde omkostningerne til fx udskiftning af knækkede fliser, da der ikke må genanvendes defekte materialer. Flere grundejerforeninger har valgt at indkøbe fliser til erstatning for de knækkede. Det er en flot gestus, men mange af disse fliser ligger nu også knækkede tilbage på grund af det dårlige håndværk.

Nogle asfaltborter har sikkert været skrøbelige inden arbejdet gik i gang. De stod dog ikke for øjeblikkelig udskiftning. Det gør de nu hvor gravemaskiner har pløjet rundt i dem, og også her er TDC forpligtet til at udbedre skaderne.

TDC har formentlig valgt den entreprenør, der gav det billigste tilbud. Pointen er dog, at det ikke må kunne betale sig at sænke prisen til et niveau, hvor der ikke er råd til at følge de helt almindelige kommunale betingelser, og hvor regningen derfor blot sendes videre til nogen andre.

Og regningen kommer. Hvis ikke TDC får den i forbindelse med afleveringerne, så får grundejerne den senere.

Derfor er det helt afgørende, at grundejerforeningerne i Brønshøj-Husums nu står sammen og sikrer, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed, stiller krav om, at kommunens egne ”Betingelser for vejarbejder” efterleves. Også for dette arbejde selv om det er omfattende.

I modsat fald bliver lynhurtigt internet meget, meget dyrt for grundejerne i Brønshøj-Husum. Uanset i øvrigt om man gør brug af fibernettet eller ej.