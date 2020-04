Sådan kom påsken (også) hjem i stuen

Fra Elsemaries stue. Foto: privat

Skærtorsdag blev der foran Bellahøj Kirke delt hen ved 200 poser ud med påskens prædikener på tryk, alterbrød og solbærsaft. Desuden var der en lille flaske vin, en lille pose chips, påskeæg og hjemmebagte muffins.

Af Erik Fisker

Det var Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråd der havde taget initiativ til uddelingen af take-away påskeposerne. Og ud fra de mange tilbagemeldinger, har det været en kæmpe succes, siger Lis Lynge, der er formand for menighedsrådet. En af tilbagemeldingerne gik ud på at det var dejligt at have det hele på skrift, så hun kunne sidde i solen for sig selv og nærlæse i stilhed.

En anden, Elsemarie, som også har sendt et foto, skrev: ” Tak for det fine initiativ. God påske.”

Og hvilke fordele er der så ved at opleve en gudstjeneste online. Det skrev Thorben Dahl om: Fordelen er, at det giver brugerne nogle flere valgmuligheder, at jeg kan se gudstjenesten når jeg vil, ligesom det øger mine muligheder for refleksion, idet jeg jo bare kan ”spole” tilbage.

Man kan stadig se skærtorsdagens Bellahøjmesse på kirkens facebookside eller YouTube-kanal. Og på hjemmesiden www.bellahoejkirke.dk kan man nyde mange af de videoer, som musikerne har optaget i den sidste måneds tid.