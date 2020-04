22-årig mand dræbt af skud i Brønshøj

Foto: Kim Matthai Leland

En ung mand har onsdag mistet livet efter at være blevet ramt af skud ved Åfløjen i Brønshøj.

Af Peter Kenworthy

Københavns Politi modtog onsdag kl. 13.55 en anmeldelse om et skyderi ved Åfløjen i Brønshøj.

Flere skud blev affyret og en 22-årig er blevet ramt. Manden er siden afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

Københavns Politi er fortsat massivt til stede og et område ved Åfløjen er fortsat afspærret.

– Vi er i gang med at undersøge det, og det tager et stykke tid at gøre ordentligt, fortæller Københavns Politi til Brønshøj-Husum Avis.

”Vi formoder, at skyderiet er en del af en verserende konflikt, men efterforsker som altid bredt og udelukker ikke noget,” siger fungerende politiinspektør Mads Helios.

Politiet kan ikke udelukke, at der er en sammenhæng mellem skyderiet og en bilafbrænding ud for Klausdalsbrovej 308 i Herlev umiddelbart efter skyderiet.

Københavns Politi opfordrer vidner, der har været i områderne ved Åfløjen og ved Klausdalsbrovej 308, og som har set eller hørt noget mistænkeligt i timerne op til eller umiddelbart efter skyderiet, til at kontakte politiet på tlf. 1-1-4.

Skyderiet skete få dage efter, at Københavns Politi indførte en visitationszone i Husum, på Nørrebro og på Frederiksberg. Skyderiet fandt sted få kilometer fra visitationszonen i Husum.

Københavns Politi placerer den mobile politistation ved Åfløjen torsdag kl. 10-14, hvor borgere er velkomne til at komme forbi til en snak.

Yderligere oplysninger på Københavns Politis twitter: twitter.com/kobenhavnpoliti