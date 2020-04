Spanien-Hans (1:3)

Per Petersen med bogen om sin far, ”Spanien-Hans” under Frihedsmuseets Venners reception den 25. januar 2020. Foto: kv

– fra Brønshøj til Borgerkrigen i Spanien

Af Kaare Vissing

I Frihedsmuseets Venners reception på Arbejdermuseet den 25. januar 2020 i anledning af Søren Knudsens bog ”Spræng-Smith” deltog jeg sammen med min hustru Lis Kragh. Lis mødte ved den lejlighed Per Petersen, som hun træner sammen med i Fysioterapien på Brønshøjvej 10. Det var et heldigt møde – for mig! Per, som bor i Ruten i Tingbjerg, er nemlig ikke nogen hr. hvem-som-helst – hans far var det slet ikke! Lis præsenterede Per og mig for hinanden og bibragte mig dermed et betydningsfuldt bekendtskab. Med sig havde Per bogen ”Spanien-Hans”, som han i 2018 skrev og udgav om sin far, Hans Petersen – en sand øjenåbner for mit vedkommende!

I bogen fortæller Per, at hans far blev født den 26. april 1910 i Hejls nord for Haderslev fjord – et område som frem til Genforeningen 1920 hørte med til Tyskland, hvorfor tysk var sproget, man talte i skolen. Og selv om Hans talte dansk med sin familie derhjemme, så betød hans tidligste skolegang, at han lærte tysk ”som en indfødt”. Dette fik siden stor betydning for ham.

Hans blev gift med Olga Andreasen i marts 1932 – begge var da meget bevidste ung-kommunister. Den 17. august samme år fik parret sin første søn, Ib, mens Per måtte vente til 1939 med at se dagens lys – hans far skulle først lige et ”smut” sydpå. Olgas forældre fik i øvrigt snart lejlighed på Ærtevej 13 og blev dermed nabo til mejeriet Søholm (som i årene 1924-1978 lå på hjørnet af Ærtevej 1-7 og Frederikssundsvej 202).

En kilde oplyser, at Hans den 1. december 1933 blev medlem af Danmarks Kommunistiske Parti: Medlem i Celle 59 Brønshøj-Husum. Det skete givetvis på foranledning af hans ven og kollega på Søren Wistofts Automobilfabrik, Kai Nielsen – en af de tre siden så berømte brødrene Nielsen fra Haraldstedsvej 13 i Husum.

Hans Petersen blev en af DKP’s mange ihærdige ildsjæle – aktiv i opbygningen af moderpartiet DKP og dettes ungdomsafdeling samt engageret i det såkaldte ”Arbejderværnet” og ”Danmarks Røde Hjælp”. Det var særligt flygtninge, ikke mindst kommunistiske fra Hitlers mere og mere voldelige Tyskland, man rakte en hånd.

Snart valgte Hans og hans tre venner, Harald, Kai og Aage Nielsen dog en langt mere farlig kamp mod fascismen og nazismen: Efter afsked med familierne på Ærtevej i Brønshøj henholdsvis Haraldstedsvej i Husum cyklede de fire venner fra Brønshøj den 22. august 1936 for at kæmpe sammen med Spaniens demokratisk valgte republikanere mod generalissimus Franco, som en måned forinden havde indledt et oprør – støttet af Hitler og Mussolini.