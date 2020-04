Spanien-Hans (2:3) – Sprængningseksperten

Forsiden af bogen ”Spanien- Hans” viser Hans Petersen med sin felttelefon i Luftværnsbatteriet Argument Dimitrov i 1937. Foto: kv

Den færd til Spanien, som Hans Petersen og brødrene Harald, Kaj og Aage Nielsen indledte den 22. august, tog forbavsende kort tid, når man betænker de genvordigheder, de stødte på undervejs.

Af Kaare Vissing

Her skal blot nævnes, at de i Tyskland vekslede alle deres danske penge til, hvad der viste sig at være falske tyske sedler. Dermed havde de ingen mulighed for at betale det gebyr, der krævedes for at få deres cykler med ind i Frankrig. Ergo måtte de rejse de 300 km til Paris på tommelfingeren. I den franske hovedstad mødte de til gengæld megen hjælpsomhed, så den videre tur sydpå foregik uden de helt store problemer – og de nåede Barcelona allerede den 3. september. Grundet Hans Petersens solide tyskkundskaber blev de indrulleret i Centurion Thälmann (100 mand), som hovedsageligt bestod af tyske kommunister.

Hans Petersen havde ikke lært noget videre om våbenbrug, mens han i 1931-32 var inde som soldat på Garderhusar-kasernen i København. Og i Spanien blev det kun til nogle få dages instruktion i håndvåben – så var det af sted til fronten den 14. september, blandt andet Madrid, hvor han for første gang stiftede bekendtskab med den moderne krigsførelse i al sin gru – hovedsageligt bomber nedkastet fra fly. Over halvdelen af mandskabet i Centurion Thälmann blev dræbt.

De fire danskere fik instruktion i brugen af maskingevær, men den 19. november blev Hans såret i venstre side af kæben og halsen – og måtte på hospitalet. Derefter blev han optaget i Luftværnsartilleri-afdelingen Argument Dimitrov. Såret i ansigtet brød op, og så måtte han atter på hospitalet. Da han var klar igen, blev han tilknyttet Servicio Espacial Cordes, som ledede de partisangrupper, der opererede bag fjendens linjer. De første 2-3 måneder blev han oplært i diverse sprængstoffer til ødelæggelse af broer, jernbanelegemer og militære transporter samt i brugen af elektrodetonatorer og Cordtex-snor med videre. Han fik en ledende, men bestemt ikke ufarlig stilling.

Mirakuløst overlevede alle de fire danskere, men Hans Petersens lillebror Marius, som i foråret 1938 blev indlemmet i kompagniet Martin Andersen Nexø, faldt allerede i juli samme år under de hårde kampe ved Ebro-floden. Mod slutningen af 1938 vendte vore fire helte hjem til Danmark – og bare et par års tryghed i familiens skød, inden det gik løs igen.