Spræng-Smith – en af sabotagens pionerer (2:2)

Spræng-Smith var et skrivende talent, og Søren Knudsen lader ham komme til orde i sin bog om ham, hvor Spræng-Smith nøgternt fortæller om sabotagen den 30. marts 1943 af Valby Maskinfabrik. Under receptionen den 25. januar 2020 blev hele kapitlet læst op af skuespilleren Claes Bang (stående midt i billedet) , der er gift med Spræng-Smiths datter Lis Kaper Bang. Foto: kv

1943 blev Spræng-Smiths helt store år. Først da det lykkedes modstandsbevægelsen at få fat i 25 kg aerolit under et indbrud i Faxe Kalkbrud i december 1942, kom der lidt fut i fejemøget. I samme måned gik Knud Børge Jensen under jorden.

Af Kaare Vissing