Stine og Søren i mosen

Nærbetjent Søren ved Utterslev Mose. Foto: Københavns Politi

Et af de lokale steder, som nærbetjentene Stine og Søren lagde vejen forbi på deres vagt forleden, var Utterslev Mose, hvor mange mennesker samles og går tur

Af Erik Fisker

Et af de lokale steder, som nærbetjentene Stine og Søren lagde vejen forbi på deres vagt forleden, var Utterslev Mose, hvor mange mennesker samles og går tur

– Det er vores opfattelse, at de fleste er gode til at holde afstand. Der var smil på læberne hos dem vi mødte, og enkelte stoppede op for at få en snak og gode råd vedrørende Corona. Vi vil kraftigt opfordre til, at alle overholder reglerne, så smittespredningen kan stoppes, siger Stine.

– Selvom solen skinner, så bliv ved med at holde god afstand til hinanden og gå steder hen, hvor der ikke er så mange andre. Så kan vi sammen bryde smittekæden, lyder det fra de to nærbetjente.