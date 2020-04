Suppleringsvalg til Lokaludvalget

3 ledige medlemspladser og 10 suppleantpladser skal besættes i Lokaludvalget. Foto: Kaj Bonne

Der er ledige pladser i lokaludvalget, både som medlem og suppleant, og alle aktive foreninger i bydelen kan indstille en person til lokaludvalget, når der efter coronakrisen bliver mulighed for afholdelse af suppleringsvalg.

Af Erik Fisker

Der vil så blive indkaldt til valgaften med 4 ugers frist. Der er 3 ledige medlemspladser og 10 ledige suppleantpladser.

For at kunne deltage på opstillingsmødet skal en forening blandt andet opfylde et krav om, at den skal stå for eller deltage i lokale aktiviteter i bydelen. Endvidere skal foreningen skal have mindst 2 medlemmer. For at kunne stille op til valg til lokaludvalgene skal man være fyldt 18 år på dagen for opstillingsmødet.

I ventetiden indtil valgmøder kan afholdes, er man velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat for at høre mere om lokaludvalgets arbejde og opstillingsreglerne.