Take away fra Pejsegaarden

Pejsegaarden Gastronomi i Brønshøj, der dagligt ledes af Martin Bille Kogut og Helena Kristensson, har fundet sin vej igennem Corona-tiden i et nyt spændende samarbejde med køkkenfællesskabet MADVOGNEN.

Af Erik Fisker

Det betyder, at varm og frisklavet aftensmad leveres til døren i hele 2700 Brønshøj mellem kl. 17-18 og 18-19. Der er ny menu hver dag, og dagens ret med kød/fisk eller som vegetar og med salat og brød til. Prisen for dagens ret 50 kr. og ugens menu kan ses på hjemmesiden www.madvognen.dk. Der bruges ikke længere engangsemballage, men pantskåle i glas, lige til at sætte på spisebordet – slut med en fyldt skraldespand efter take away.