Tivoli flytter åbningsdag til den 11. maj

Med forlængelsen af forsamlingsforbuddet frem til den 10. maj, udskyder Tivoli nu åbningen af sin sommersæson til mandag den 11. maj. Samtidigt er sommersæsonen rykket frem til den 4. oktober.

Af Erik Fisker

Med forlængelsen af forsamlingsforbuddet frem til den 10. maj, udskyder Tivoli nu åbningen af sin sommersæson til mandag den 11. maj. Samtidigt er sommersæsonen rykket frem til den 4. oktober.

– Efter at statsministeren har forlænget forsamlingsforbuddet en hel måned, har vi nu fået ekstra tid til at forberede os grundigt på at kunne åbne Tivoli for vores gæster den 11. maj. Vi vil forberede os på, at gæsterne kan komme i forlystelseshaven på sikker vis. Vi er i løbende dialog med myndighederne, og derfor kommer gæsterne til at opleve et besøg i Tivoli helt i overensstemmelse med de sundhedshensyn, der gælder på åbningstidspunktet, siger Lars Liebst, adm. direktør i Tivoli.