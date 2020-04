Udskyd store flyttedag

Den 1. maj flytter mange københavnske børn fra børnehave til fritidshjem, fra vuggestue til børnehave og fra barselsperiode til vuggestue. Overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole er en meget vigtig begivenhed for børnene og der lægges mange kræfter i fra medarbejderne, så skiftet kan foregå trygt og godt.

Af Klaus Mygind, gruppeformand for SF i Borgerrepræsentation

Lige nu er situationen i institutionerne fuldstændig anderledes. Der er ikke mulighed for at give de nye børn en ordentlig velkomst og introduktion. Derfor opfordrer jeg og SF til, at vi udskyder ”store flyttedag” til tidligst 1. juni og at vi nu giver børn og forældre besked om dette. Jeg tror, at det vil være en fordel for børnene og lette presset på institutioner og skoler.

Der vil være forældre, der kommer i klemme her. Det drejer sig om de børn, der skal begynde i vuggestue og hvor deres forældre skal begynde på arbejde igen efter barsel. Men jeg tror, at disse forældrene helst vil have deres børn indkørt i vuggestuen på en tryg måde, hvor de som forældre kan være sammen med deres barn i vuggestuen. Det må de ikke nu, hvor forældrene skal blive udenfor.

Jeg håber, at de øvrige partier i Børne- og Ungdomsudvalget vil være med til at tage dette hensyn for børnene, forældrene og vore medarbejderes skyld.