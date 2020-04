Vil have røgfrie offentlige udearealer

København bør følge Aarhus og forbyde rygning ved offentlige udearealer, lyder det fra Dansk Folkeparti på Rådhuset.

Af Erik Fisker

– I Aarhus har de netop besluttet, at det skal være slut med rygning på f.eks. legepladser, ved busstop og ved kommunale bygninger. Den idé ønsker vi i Dansk Folkeparti at tage videre til København. Vi vil derfor stille forslag i Borgerrepræsentationen om, at al rygning på offentlige udearealer bliver forbudt, siger Finn Rudaizky som leder Danske Folkepartis gruppe i Borgerrepræsentationen.

– Rygning er en uhyggelig dræber, og vi skal som en ansvarlig kommune gøre alt for, at der er så få rygere som muligt i København, tilføjer han.

I København ryger ca. 17 procent af borgerne. Det svarer til omkring 80.000 københavnere. Tre ud af fire rygere vil ifølge kommunens undersøgelser gerne lægge rygningen på hylden.

– Forslaget vil give et yderligere incitament til rygere om at holde op med at ryge. Men forslaget skal ikke stå alene. Vi skal fortsætte vores rådgivning og opbakning til de rygere, der gerne vil holde op, siger Finn Rudaizky som understreger, at der ikke er tale om at lægge rygerne for had men om at begrænse røg mest muligt – også for de borgere der bevæger sig i det offentlige rum uden selv at ryge.

Forslaget skal bl.a. omfatte legepladser, udearealer ved biblioteker, medborgerhuse, borgercentre og administrationsbygninger samt busstoppesteder.