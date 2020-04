Vil stoppe affaldssvineri i København

Dansk Folkeparti stiller forslag om, at opsamling af skrald i de københavnske parker skal op på det sædvanlige niveau.

Af Erik Fisker

– I en tid med stor belastning for københavnerne som følge af Coronakrisen er det helt afgørende at vores relativt få grønne udearealer fremstår rene og pæne. Det er i parkerne københavnerne kan komme lidt på afstand af krisen og få ny energi, siger borgerrepræsentant Finn Rudaizky.

– Men den nuværende situation med sundhedsskadeligt affald overalt er helt uacceptabel. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har i uhyggelig grad nedprioriteret rengøringen i parkerne, og det er en fatal fejl , der skal rettes op nu, tilføjer han.

Dansk Folkeparti har stillet forslag i Teknik- og Miljøudvalget om, at rengøringsindsatsen skrues op til det niveau den var på før krisen. I dag er rengøringen i parkerne skruet ned til 30 procent af det normale niveau.

– Jeg forstår ikke, hvordan man kan tage et så drastisk skridt i den forkerte retning. Københavnerne har brug for så meget normal dagligdag som mulig, og en vigtig del af dagligdagen her i foråret er at kunne nyde vores parker. Som tingene ser ud i dag, er det kun et spørgsmål om tid, før vi får et alvorligt rotteproblem i København, understreger Finn Rudaizky.