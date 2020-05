Hungeren efter biblioteket

Hvad savner du mest i corona-tiderne: Kollegerne, skolen, gudstjenesterne, Superligaen, det fysiske nærvær, café-besøgene, X Factor, krammene, indkomsten, ubekymretheden, børnebørnene, din gamle mor på plejehjemmet?

Af Jørgen Carl, Svend Gønges Vej 37, Brønshøj

KRONIK

Vi kan alle pege ting ud på listen og nok også komme i tanker om en del andet, der burde være nævnt. Overordnet selvfølgelig, at vi vender tilbage til noget normalitet – uanset heller ikke ’det normale’ bliver, hvad det var inden marts 2020.

Nærmest dagligt bliver jeg mindet om, hvad jeg savner, når jeg til fods eller cyklende passerer Brønshøj Torv. Nemlig biblioteket. Jeg er bestemt ikke ene om at mærke hungeren efter, at denne uundværlige institution atter slår dørene op. Måtte nogen snart finde den store spritflaske og mundbindene frem, så der bliver fysisk adgang til dette normalt så levende mekka.

Folk er forskellige, og nogle føler sig måske dækket ind af Netflix, Youtube og TV2’s genudsendelser af Olsen Banden. Som hyppig gæst på Krabbesholmvej tør jeg stå inde for, at computer- og tv-skærme slet ikke rækker for masser af kulturbrugere i 2700.

I sin kerne er biblioteket hjemsted for udlån af bøger trykt på papir. Yngre årgange eller bare almindeligt fordomsfrie mediebrugere stiller sig fuldt tilfredse med skærmlæsning, men papirbogen står stadig overbevisende stærkt. Den findes, om jeg så må sige, i den virkelige verden og trues ikke på livet af ændrede styresystemer eller lavt batteriniveau. Ligesom glæden ved kontakt ansigt-til-ansigt leverer noget andet og mere end Facetime og Skype, forplanter lykken ved at lade øjne og fingre glide ned over papir og tryksværte sig som en anden og for mange mennesker mere fuld læseoplevelse.

Brønshøj Bibliotek har en storartet bogsamling trods de store kassationer for nogle år siden. Men bibliotekarerne har også i det hele taget fingeren på pulsen og dækker fx samfundsaktuelle temaer, nærmest inden samfundet er blevet opmærksom på dem. Om det er Genforeningen, det amerikanske præsidentvalg eller klimakampen, så har bøgerne stået på et bord og fristet, parallelt med at de dukker op som fremtrædende stof i den daglige nyhedsformidling. Det kræver et fremsynet, velorienteret personale.

Helt særlig er selvfølgelig bibliotekets rolle i det lokale samfund. Brønshøj Bibliotek skal ikke ligne det på Rentemestervej, det i Vanløse eller det i Valby. Publikum er ikke det samme, og en afgørende kvalitet er jo netop den, at bibliotekerne har en profil, at de opleves i sammenhæng med brugerne i nærområdet. Det gælder indlysende nok for dele af bogsamlingen – bøger om Utterslev Mose, Brønshøj Boldklub og den om ”Frederikssundsvej fra Lygten til Brønshøj Tivoli” har deres naturlige plads her.

Men det gælder i endnu højere grad, når vi taler om bibliotekets mangfoldige tilbud ud over bogudlånene. Lektiecafé, læsegrupper, filmklub, plantebytte, workshops, teater, kunstudstillinger, historieklub og meget mere. Vi er et godt stykke vej fra biblioteket ”i gamle dage” med dets totale og andægtige ro og maks. tre hjemlån pr. bruger. Til gengæld er vi placeret lige der i 2020, hvor Brønshøj Bibliotek står som et vigtigt center for det mangfoldige lokale kulturbehov. Levende og i udvikling, når altså ikke lige den slemme corona vil noget andet.

Hensynet til sundheden må veje tungt. Når det er klaret: Hvor skal det blive skønt igen at hente viden og oplevelser på biblioteket.