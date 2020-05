500.000 kroner til dans i Husum

Foreningen Bendixen Dans kan se frem til renovering af sine nye omgivelser, efter Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 500.000 kr. til foreningen

Af Erik Fisker

Der er godt nyt til Foreningen Bendixen Dans, der har hjemme i Husum. Foreningen kan nemlig renovere gulve og opsætte vægge, spejle mm. i sine nylejede lokaler, efter at Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 500.000 kr. til formålet i en ekstraordinær runde af klubhuspuljen.

– Man kan godt kridte danseskoene i Husum, nu hvor Foreningen Bendixen Dans kan renovere sine nylejede lokaler. Det glæder mig, at vi har mulighed for at hjælpe foreningerne på denne måde. Det kommer kulturlivet, foreningsfællesskaberne og hele København til gode, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

I alt er 9,1 millioner kroner udmøntet fordelt på foreninger i hele København i den ekstraordinære runde af klubhuspuljen 2020.

FAKTA

Den ekstraordinære runde af klubhuspuljen sker som følge af fjernelsen af anlægsloftet for den resterende del af 2020.

Renoveringsprojektet skal være afsluttet inden udgangen af 2020.