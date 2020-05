Alternativet vil holde fast i lavt trafikniveau

Alternativet i Borgerrepræsentationen foreslår en plan, der sikrer, at biltrafikken ikke stiger til niveauet før krisen.

Af Erik Fisker

Alternativet i Borgerrepræsentationen foreslår en plan, der sikrer, at biltrafikken ikke stiger til niveauet før krisen. – Vi har med den reducerede trafik under coronakrisen en mulighed for at kigge med friske øjne på, hvordan vi ønsker at bruge vores sparsomme byrum, så førsteprioriteten ikke er at få osende, larmende biler, men i stedet at skabe grønne og forureningsfrie rum for cyklister og fodgængere, siger Fanny Broholm, der er gruppeforperson i Alternativet.

Partiet foreslår at skabe bredere cykelstier og fortove, at afsætte vejbaner kun til busbaner, at nedlægge parkeringspladser samt at sænke fartgrænsen og indføre flere bilfrie gader. /EF