Bellahøjmessen – indtil vi ses igen…

Kirke på skærmen - med Peter Møller Jensen til højre. Foto: presse

Vi håber at det snart igen vil være muligt at kunne fejre Bellahøjmessen sammen, for der er nu engang ikke noget så godt som det ægte menneskelige fællesskab, når vi søndag formiddag fylder kirken med liflige toner, gode ord og en festlig nadverfejring. Det glæder vi os til!

Af sognepræst Peter Møller Jensen