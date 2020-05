Bevar borgerservice i hele byen

Uanset hvilken del af København man bor i, så er det vigtigt, at man kan få hjælp og komme i kontakt med kommunen. Derfor kæmpede vi i sin tid for at få borgerservice til Brønshøj.

Af Laura Rosenvinge

af Laura Rosenvinge, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Socialdemokratiet

Uanset hvilken del af København man bor i, så er det vigtigt, at man kan få hjælp og komme i kontakt med kommunen. Derfor kæmpede vi i sin tid for at få borgerservice til Brønshøj.

Lokalt har vi taget borgerservice til os, og der er mere end 5.000 årlige brugere. Mennesker der får hjælp til alt fra pas og kørekort til ansøgninger om støtte hos kommunen.

Nu er der så igen uro omkring borgerservice i København. I maj måned skal kultur og fritidsudvalget nemlig tage stilling til et forslag om at spare penge på borgerservice. En besparelse der enten vil forringe eller helt lukke vores borgerservice her i bydelen.

Derfor er det måske på tide, at vi får en diskussion af hvad vi vil med vores service til borgerne. For det kan da ikke være rigtigt, at man skal have en bedre service hos kommunen, bare fordi man bor i Indre By?

Jeg vil forsøge at overbevise mine kollegaer på rådhuset om, at det er en god idé med borgerservice i hele byen. Vi bor trods alt 50.000 mennesker i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Vores service til borgerne – i hele byen – er det forkerte sted at spare.