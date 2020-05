Børnehave i fodboldklubben

Foto: Kaj Bonne.

35 børnehavebørn har indtaget Husum Boldklubs nye klubhus i Husumparken

Af Erik Fisker

Også de mindre børn har været ramt af bestemmelserne om initiativer for at begrænse smitten med coronavirus. Mange daginstitutioner har i en periode kun modtaget børn, hvor særlige forhold har gjort sig gældende, og nu hvor institutionerne igen er åbne, gælder præcise regler for blandt andet omgang, afstand, hygiejne og ikke mindst plads.

Det har fået mange til at finde lokale løsninger, så der er plads nok til børn og personale. Blandt andet er der rykket børnehavebørn ind i Husum Boldklubs nye klubhus i Husumparken ved Nordfeldvej. Det er 35 børn og personale fra den nærliggende børnehave Fuglereden på Smørumvej, der har fået adgang til det helt nye store hus og dermed rigtig god plads til både stille og mindre stille aktiviteter.

– Vi rykkede ind i sidste uge og skal være her indtil videre. Der er i øjeblikket 35 børnehavebørn mellem 3 og 6 år i klubhuset, men vi kan have op til 45, fortæller lederen af Fuglereden, Gitte Friis.

Små faste grupper

– De rummelige lokaler, den store legeplads og beliggenheden i Husumparken giver os fantastiske gode forhold, og så er vi også tæt på børnenes bopæl og Fuglereden, der er en selvejende institution som tidligere var en del af Ungdomsgårdens Børnehus, hvis historie går tilbage til 1943, siger Gitte Friis.

Det meget fine lokale i klubhuset er opdelt i zoner med 5 børn og 1 voksen i hver zone, der er markeret med tape. – Der er faste grupper, børnene skal blive i deres egen gruppe. Det giver faktisk mere ro og nærhed i de mindre grupper, og vi har superglade børn og forældre, tilføjer Gitte Friis.

Myndighedernes officielle retningslinjer for at imødegå smitte med corona virus efterleves tæt med blandt andet afstand mellem børnene, små og faste grupper samt en særlig indsats for at højne hygiejnen. Personalet bærer handsker, når de håndterer maden, der afsprittes højt og lavt og vaskes både hænder og legetøj.