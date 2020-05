Brønshøj Vandtårn fylder år

Torsdag den 28. maj kan vandtårnet fejre sin 90-års fødselsdag

Af Erik Fisker

Selvom Brønshøj Vandtårn fejrer sin runde fødselsdag midt i en coronatid, så skal den fredede betonbygning på Brønshøjvej ikke snydes helt. Derfor er alle bydelens børn inviteret til en tegne- og syngekonkurrence for tårnet. Det eneste man skal gøre, er at tegne den flotteste, mest van(d)vittige og fantasifulde tegning af Brønshøj Vandtårn, eller synge/indtale en hilsen. Vinderen af konkurrencen får et eksemplar af spillet “Sigurds Danmarks Historie” og kommer måske på plakaten for fødselsdagen næste år. Tegninger og sange bliver vist på vandtårnets Instagram og Facebook.

Tegningerne skal afleveres i vandtårnets postkasse på Brønshøjvej 29 senest 25. maj, kl. 12. Sange og beskeder indtaler man også inden denne dato på https://ech.ooo/vandtaarn. Man husk at skrive fornavn og alder på tegningen og et telefonnummer på en af sine voksne bagpå. Man kan læse mere om konkurrencevilkårene på pilegaarden.kk.dk.