Buslinje 350 S i Brønshøj-Husum blev fredet

Region Hovedstaden skulle finde besparelser på i alt 25 mio. kr. og busserne kom derfor i spil for besparelser på 15 mio. kr., men i sidste uge blev der indgået en bred aftale om besparelser på busserne, og med aftalen lykkedes det at redde, at buslinje 350 S fortsat kører i Brønshøj-Husum.

Af Erik Fisker

– Det Konservativ Folkeparti har længe kæmpet for at forbedre de dårlige trafikforbindelser i Brønshøj-Husumområdet. Vi vil have en metro til bydelen, og ønsker ikke at forringe de nuværende sparsomme trafikforbindelser. Derfor var det utrolig vigtigt for mig, at 350 S rute gennem Brønshøj-Husum ikke skulle spares væk. Jeg er derfor rigtig glad for, at det lykkedes at bevare den del af 350 S rute, så Brønshøj-Husum stadig har denne busforbindelse, siger Line Ervolder, som er borgerrepræsentant i København og samtidigt regionsmedlem i Region Hovedstaden.