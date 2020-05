Bydelen i Befrielsesdagene (1:3) – 4. maj 1945

Glædesrus på Brønshøj Torv den 4. maj 1945 – efter frihedsbudskabet havde lydt i radioen. Foto: Lars Cramer-Petersen: ”Langs Frederikssundsvej – under Besættelsen og Befrielsen 1940-45

Befrielsesdagene den 4.-5. maj 1945 og ugerne, der fulgte, er omfattende beskrevet for både Brønshøj og Husum. Denne artikelserie bringer et kalejdoskopisk billede af begivenhederne med kildehenvisninger, så særligt interesserede kan få et mere uddybende indtryk af glædesrusen på den ene side og skudvekslinger på den anden, når engang det glade budskab lyder: Covid-19 har kapituleret – Danmarks biblioteker er atter fri!

Af Kaare Vissing

Fælles for kilderne er beskrivelsen af den glædesrus, der kom til udtryk ved Johannes G. Sørensens oplæsning i London af frihedsbudskabet, bragt til Danmark direkte over BBC kl. 20.36. De følgende citater vil dog fokusere på det lokale islæt, og at ikke alt var fryd og gammen.

Gerda Bekker (Iserhorst), dengang 19 år, i sin dagbog: ”FRIHED FRED …. Jeg har været med til at synge og juble i mange timer, og vi har haft levende lys i alle vinduer…. Mange sanseløse, glade mennesker har jeg i aften mødt på min vej over til Islevhusvej, hvor min kæreste (KV: Jørgen Iserhorst) bor…. midt i al glæden til aften, blev jeg mindet om sorgen. Jeg var med min svigermor og svigerinde på vej til Husum Endestation (KV: Husum Torv), da vi sammen med mange andre havnede inde bag en cykelforretning …. for at mindes nogle unge drenge, der havde ofret livet i frihedskampen.

Den ene var for et par dage siden skudt her i baghaven. Mange lagde blomster. Vi sang nogle salmer, og så blev der holdt mindetale…. Vores naboer har været her inde og feste…. Aldrig …. har jeg set så mange smileansigter.” (1)

Lilian Martinussen (Høybye), dengang otte år og bosiddende på Fuglsangs Allé 137, hvor faderen drev en cigarfabrik i kælderen og lejlighedsvis skjulte folk på flugt fra tyskerne: ”Den 4. Maj 1945 havde vi tre ”gæster”, der utålmodigt ventede på at blive sejlet til Sverige i løbet af natten…. Ude i køkkenet, hvor jeg befandt mig, blev de præsenteret for mor som politifolk, der var med i en modstandsgruppe, som netop var blevet stukket.

Samme dag var de gået under jorden og måtte nu hurtigst muligt til Sverige.” Videre hedder det – kort efter frihedsbudskabet havde lydt i radioen: ”Inde fra børneværelset hørte Flemming (KV: Lilians 5-årige lillebror) og jeg de voksne i stuen huje op, råbe og klappe i hænderne.” Mens faderen med besvær fik hejst dannebrog i haven, samledes naboerne derude, ”og med tårer i øjnene sang forsamlingen ”Der er ingenting, der maner som et flag, der går til top””.

Snart efter tog nogle ind på Rådhuspladsen, andre til ”Brønshøj Torv, for der ville også med garanti være mennesker”. Få timer efter lå kvarteret stille og roligt hen. ”Pludselig blev roen afbrudt af høje angstfulde råb om hjælp…. Det var …. Grosserer Jørgensen, også kendt som ”Værnemageren”, der råbte. I al glæden havde man helt glemt ham, vores tyskervenlige nabo.” Han havde skræmt fra vid og sans søgt tilflugt på sit loft. ”Far, Markussen og Niebuhr (KV: Naboer) …. beroligede ham og sagde, at de i hvert fald ikke ville gøre ham noget. Hans sag ville komme for senere.” (2)

Jytte Petersen (Zabel), dengang 12 år, og hendes mor havde svært ved at deltage i glædesrusen. Triste gik de hen ad Frederikssundvej denne fredag aften, hvor så mange festede – begge i uvished bekymrede over deres far og mand, Ove Petersen, der som ledende kommunist sad interneret i kz-lejren Stutthof. Jytte trøstede sin mor: ”Far klarer den, han skal klare den – jeg véd han er sej!” (3)

(1) Gerda Iserhorst: ”Jeg hader støvletramp – En ung piges dagbog 1940-45”, udgivet 1996.

(2) Lilian Høybye: ”Brønshøjbarn under Besættelsen”, 2010.

(3) Lars Cramer-Petersen: ”Langs Frederikssundsvej – under Besættelsen og Befrielsen 1940-45”, 1995. Martin Jensen Overby: ”De danske fanger i koncentrationslejren STUTTHOF”, 2017.