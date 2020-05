Da flaget kom hjem

Flaget tilbage i rette hænder. Foto: Nicklas Ibsen

Søndag den 3. maj gennemførte Thomas Ibsen, Michael Madsen, Jens Emanuelsen og Carsten Schrøder fra Brønshøj Boldklub samt lidt ekstra følgesvende en gåtur på 40 - 45 km for at hente et stjålent flag hjem fra Helsingør. Begivenheden var en stor succes, og vi endte med at modtage over 36.000 kr. i støtte til boldklubben.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Siden det kom frem på Facebook, at nogle kåde drenge fra Helsingør havde taget et flag i forbindelse med 2-1 sejren over FC Helsingør i september, begyndte brygningen af en plan.

Flaget skulle selvfølgelig fra Helsingør og tilbage til Tingbjerg Ground. Derfor mødtes fire fyre – Thomas Ibsen, Michael Madsen, Jens Emanuelsen og Carsten Schrøder – op ved starten af Strandvejen kl. 9 søndag den 3. maj. Foran dem lå en gåtur på 40 – 45 km. Med hele vejen var også Nicklas Ibsen, som var klar med både kamera og videokamera hele turen.

Pitstop undervejs

Opmuntret af fremmødte fans og supportere drog de fire friske hvepse afsted mod Helsingør. De startede med at sætte et højt tempo, og det tog dem kun en halv time at krydse Bellevue Teatret. Undervejs fik de følgeskab af supporteren Kim Lykkegaard, der gik med til første pitstop. Og på turen frem til første pitstop stod holdleder Steffen Lund klar med vand.

Netop første pitstop var Circle K i Rungsted – overfor Rungsted Havn – og her var flere og flere hvepse begyndt at møde op – selvfølgelig med afstand til hinanden. Der var derfor sang og klapsalver, da de fire hvepse sammen med Kim Lykkegaard kunne holde en velfortjent frokostpause – endda et kvarter foran tidsplanen. Flemming Hansen havde sørget for stole og frokost til de vandrende. Noget som han gjorde på samtlige pitstops.

Men det var ikke kun fans der mødte op. De to målmand Oliver Korch og Kasper Vilfort kiggede forbi for at vise deres støtte. Sidstnævnte havde taget hustruen Katrine med, og sammen gik de med et par kilometer, da det var tid til afgang fra tankstationen i Rungsted. De var dog ikke de eneste, som gjorde de fire hvepse følgeskab. En af Danmarks Smukkeste Rasmus Riiskjær gik også med, og han var med helt til slutningen i Helsingør.

Næste pitstop var ved Nivå Havn. Her var en lille flok igen klar til at byde vandrerne velkommen og selvfølgelig var Flemming Hansen igen klar med stole og drikkevarer. En af vores sponsorer Carsten Rørbæk fra Herlev Fisk og Vildt kiggede forbi og gav en omgang fiskefrikadeller med grov remoulade.

Men der var ikke lang tid til at pleje vabler og de ømme stænger før turen gik mod næste pitstop, som var havnen i Espergærde. Her var endnu flere mødt op for at komme med opmuntrende ord og vise deres støtte. Pausen var kort i Espergærde, og det sidste stykke på lidt over 6 km blev indledt.

Endelig fremme

Ved endestation i Teglstrup Have ved direktør Dennis Kjeldsen var en god flok fans, sponsorer og supportere mødt op for at hylde de vandrende helte, og selvom der var ømme stænger, så var der alligevel kræfter til at løbe det sidste stykke op ad bakken, som var en etape-afslutning i Touren værd. Vel ankommet fik de trætte fyre overrakt flaget, inden de kunne sætte sig ned og lade stængerne hvile.

En meget stor præstation, som folk kunne støtte ved at indbetale et beløb til MobilePay, og da dagen var omme kunne vi også erklære begivenheden en succes. 36.000 kr. var der nemlig kommet ind, så det samlet støttebeløb nu har rundet over 116.000 kr. Stor tak til alle dem, der mødte op på ruten, der gik med, der støttede, der gav et nap med og selvfølgelig til Thomas Ibsen, Michael Madsen, Jens Emanuelsen og Carsten Schrøder.