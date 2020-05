Det skal du vide, inden du får lavet botox

SPONSORERET INDHOLD: Drømmer du om at få rettet dine rynker i ansigtet ud? Med botox kan du fjerne aldringstegn såsom rynker og fine linjer. Det sker ved, at du på en skønhedsklinik får en botoxbehandling.

Af SPONSORERET INDHOLD

Rundt om i hele landet, kan du finde en skønhedsklinik, der tilbyder behandlingen. Du kan for eksempel få foretaget behandling i Aalborg, Odense, København eller botox Århus.

Men før du kaster dig ud i en botox behandling, er der nogle ting, du bør vide. Det kommer vi ind på i artiklen her.

Sørg for at vælge en dygtig skønhedsklinik

Via en Google-søgning kan du hurtigt finde ud af, hvor du kan få lavet botox nær dig. Det kan for eksempel være, du ønsker at finde en skønhedsklinik i Århus.

Men du skal ikke nødvendigvis vælge det første og det bedste, når det handler om skønhedsbehandlinger. I stedet bør du kigge på dine muligheder og indsnævre dit valg til én eller to skønhedsklinikker.

Derefter bør du undersøge hvert sted grundigt. Du skal eksempelvis være sikker på, at klinikken bruger den rigtige botox. Vær også kritisk overfor, om priserne er for gode til at være sande. Virker det sådan, er de det nok også.

Bed altid om at få en forkonsultation

I henhold til Styrelsen for Patientsikkerhed skal du til en forkonsultation ved en hudlæge, inden du får lavet botox. Men derudover er det også vigtigt, at du møder den person, der skal udføre din behandling.

Personen vil typisk bede dig om at smile, løfte dine øjenbryn og lave lignende bevægelser med ansigtet. Det er med til at evaluere dit ansigt, så din behandler kan se, hvordan dit ansigt naturligt bevæger sig. Gør behandleren ikke det, skal du forholde dig kritisk og overveje, om det er stedet, du vil have lavet botox.

Vigtigst af alt er det, at du føler dig tilpas og tryg ved den behandler, der skal udføre din behandling. Hvad end det er hårfjerning med laser, fedtfrysning eller botox i Århus, Odense eller København.

Pas på din hud efter behandlingen

Kort efter behandlingen vil du det sted i ansigtet, hvor du har fået injiceret botox, se små, røde prikker. Prikkerne vil forsvinde efter et par timer. Du skal dog stadig passe på dit ansigt, efter du har fået en botox behandling.

I timerne efter din behandling må du ikke:

● Påføre makeup

● Vaske hår

● Træne

● Ligge ned

● Flyve

● Røre ved de behandlede områder

I stedet skal du forholde dig i ro de første par dage. Alt det bør din behandler selvfølgelig også fortælle dig både før og efter behandlingen.

Her kan du få kosmetiske behandlinger i landets storbyer

Har du været i gang med at google “næse korrektion Århus”, “laser hårfjerning Århus,” “laserbehandling mod rynker Århus”, “ultherapy Århus” eller noget, der minder om?

Så kan vi berolige dig med, at du på diverse skønhedsklinikker i Århus, Odense og København kan få lavet forskellige skønhedsbehandlinger. Hos en dermatolog i Århus, Odense eller København kan du eksempelvis få laser hårfjerning.

Permanent hårfjerning i eksempelvis Århus varierer meget i pris, og du kan derfor få meget ud af at undersøge markedet først. Det samme gælder for eksempelvis Co2 laser, filler eller fedtfrysning i Århus.