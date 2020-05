Er en algebehandling godt eller dårligt for hustaget?

SPONSORERET INDHOLD: Et af de emner, som ofte er til debat blandt husejere, fageksperter og tagrenser er, hvorvidt en algebehandling er godt eller dårligt for tagets sundhed. For et tag kan nemlig se slidt og træt ud, når det har et par år på bagen, og det skyldes at det er angrebet af alger.

Af SPONSORERET INDHOLD

En algebehandling af tag vil kunne komme dette til livs, og ville kunne få taget til at se væsentligt bedre ud. Faktisk er der i flere tilfælde mulighed for at få taget til at se splinternyt ud, hvis man f.eks. kombinerer algebehandlingen med maling af taget eller lignende. I denne artikel har vi trawlet internettet igennem for argumenter både for og imod algebehandlingen af hustag.

For selvom nogle fageksperter hævder, at der kan være miljøskadelige konsekvenser ved at rense taget, så bliver det afvist af tagrensere, der hver eneste dag professionelt foretager algebehandlinger af hustage. Læs med og bliv klogere på debatten om tagrensninger og algebehandlinger af tagene.

Fageksperter ikke enige om, hvorvidt tagrensning er skadeligt

Nogle fageksperter mener, at selve midlerne som man bruger til at behandle tage mod algeangreb for kan være miljøskadelige. Hvis disse kemikalier havner i grundvandet kan det få konsekvenser for både naturen, dyre- og menneskeliv er påstanden fra Bolius fagekspert. Det bliver dog afvist af tagrenserne, der nævner, at hvis man får renset taget af en professionel tagrenser, der opsamler spildevandet og bruger EU-godkendte kemikalier er der ingen fare for miljøet ved at få en algebehandling af taget.

Derimod mener flere tagrensere, at det kan være sund for taget og forlænge levetiden på taget, hvis man fjerne ondsinde alger, der kan være med til at skade tagmaterialerne. Der er altså delte meninger, når det kommer til diskussionen om, hvorvidt man skal have algebehandlet sit tag.

Hvad skal man tænke på, når man renser taget

Skal du have algebehandlet dit tag nu eller i den nærmeste fremtid, er der en del ting, som du skal have tænkt igennem før du påbegynder processen. For selvom det kunne lyde billigt, at gøre det selv, så skal du sikre dig, at du opsamler alt vandet og bruger EU-godkendte kemikalier. Derfor anbefales det af mange, at du får en professionel til at algebehandle dit tag, så du ikke kommer til at skade miljøet unødigt i din algebehandling. Og der findes heldigvis mange dygtige og billige tagrensere i Danmark.