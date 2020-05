Mads Vinding. Foto: Torben Christensen

Den planlagte jazzgudstjeneste i Kapernaumskirken på Frederikssundsvej 45 afholdes nu søndag den 31. maj, Pinsedag, kl. 11.

Af Erik Fisker

Den hæderkronede bassist Mads Vinding medvirker sammen med kirkens sognepræst, Stine R. Nissen, kirkekoret samt kirkens organist & pianist, Peter Brenøe Lange.

Kirken organiserer, at alle deltagere placeres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Det er ikke en koncert, men en gudstjeneste i jazzregi, der er tale om. Dvs. at ensemblet giver jazz versioner i akkompagnementet til fællessalmerne m.v. Først spilles et jazzpræludium for piano og bas over C.E.F. Weyses morgensang, Nu vågne alle Guds fugle små. Efter prædiken spilles en jazzversion i laid back stil for kor a cappella og bas af J.S. Bachs Vor Fader udi Himmerig.

Til sidst improviserer jazzduoen over den kendte evergreen af Duke Ellington, I’m beginning to see the light.

Gratis adgang. Varighed: 1 time.