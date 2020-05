Jazzgudstjeneste – med afstand

Bassisten Mads Vinding medvirker ved jazzgudstjenesten i Kapernaumskirken. Foto: Torben Christensen

Under forudsætning af at regeringen åbner Folkekirken for gudstjenester m.v. lægger Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45 ud på søndag den 17. maj, kl. 11 med en jazzgudstjeneste,

Af Erik Fisker

Under forudsætning af at regeringen åbner Folkekirken for gudstjenester m.v. lægger Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45 ud på søndag den 17. maj, kl. 11 med en jazzgudstjeneste, hvor den hæderkronede bassist Mads Vinding medvirker sammen med kirkens præst, Stine R. Nissen, kirkekoret samt kirkens organist & pianist, Peter Brenøe Lange.

Kirken organiserer, at alle deltagere placeres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, med minimum 2 meters afstand, ligesom det samlede antal deltagere kontrolleres ved indgangen.

Det er ikke en koncert, men en gudstjeneste i jazz regi, dvs. at ensemblet giver jazz versioner i akkompagnementet til fællessalmerne og et præludium over C.E.F. Weyses morgensang, Nu vågne alle Guds fugle små. Efter prædiken synger kirkekoret Århus Tappenstreg af C.C. Møller, og derefter videre til en Count Basie inspireret version i laid back stil for kor a cappella og bas af J.S. Bachs Vor Fader udi Himmerig. Under nadveren kan man lægge øre til Mads Vindings og Peter Brenøe Langes fortolkning af Gabriel Faurè’s legendariske Pavane, og til sidst improviserer jazzduoen over Duke Ellingtons, I’m beginning to see the light.

Gratis adgang. Varighed: 1 time. Gratis kirkekaffe bagefter – også med behørig afstand.