Kirkerne på vej til genåbning

Kirkerne forbereder genåbningen - her Husum Kirke. Foto: Mette Lilly Nielsen

De lokale kirker er på vej til igen at kunne byde menigheden indenfor. Det bliver dog indtil videre under lidt andre forhold end tidligere.

Af Erik Fisker

De lokale kirker er på vej til igen at kunne byde menigheden indenfor. Det bliver dog indtil videre under lidt andre forhold end tidligere. Det er i skrivende stund uklart, hvornår og hvordan, så der henvises indtil videre til de enkelte kirkers hjemmesider for nærmere oplysninger. Det forventes dog, at kirkerne markerer Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj.

I Bellahøj Kirke har menighedsrådet besluttet at åbne kirken Kristi Himmelfartsdagsdag, men da der skal være mindst 4 kvadratmeter pr. person, har kirken kun plads til 50. Hvis der kommer flere, vil de få plads i de tilstødende lokaler. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe på pladsen foran kirken.