Klager over affaldet

Lugtgenerne er tiltagende, og mange beboere giver over for afdelingsbestyrelsen udtryk for bekymring for smittefare og rotter i området i den tiltagende varme. Foto taget den 7. maj. Foto: privat

Det kommunale tilsyn med almene boliger skal hjælpe beboerne på Bellahøj

Af Erik Fisker