København slipper lidt billigere end forventet

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke rammer kernevelfærden, siger overborgmester Frank Jensen. Foto: presse

Overborgmester Frank Jensen hilser reformen af udligningen velkommen. - Den giver tryghed om kommunernes økonomi. København kommer til at betale en stor regning, men den er mindre, end der var lagt op til, siger han.

Af Erik Fisker

Regeringen landede i sidste uge en bred aftale om den kommunale udligning. For Københavns Kommune betyder aftalen, at kommunen årligt vil få en ekstraregning på 466 millioner kroner.

– Det er en stor regning for København. Også større end hvad jeg synes er rimeligt. Men det var ventet, at vi ville komme til at bidrage, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

Der var i første omgang lagt op til en regning til København på i alt 544 millioner kroner, oven i de 1.779 millioner kroner, som Københavns Kommune i forvejen sender over kommunegrænsen. Men da aftalen tilfører kommunerne samlet flere milliarder kroner, og bl.a. gør det særlige likviditetstilskud permanent, ender den samlede ekstraregning til Københavns Kommune på 303 millioner kroner.

– Jeg er glad for, at Christiansborg har lyttet og regningen til København er blevet mindre, end der først var lagt op til. Det er vigtigt, at vi har en regering, der er lydhør overfor, at København ikke har guld på gaderne, men er en blandet by med mennesker med meget forskellige sociale og økonomiske vilkår. Herunder har vi vores store andel af socialt udsatte, hjemløse og misbrugere. Det har regeringen lyttet til, og det vil jeg gerne kvittere for, siger overborgmesteren og konkluderer:

– København er en kommune, der altid har været økonomisk solidarisk med landets andre kommuner. Det afspejler denne aftale, at vi også vil være fremadrettet.

Regningen til København er blandet andet blevet mindre, fordi aftalen tilbagefører 95 millioner kroner i parkeringsindtægter, som i 2018 blev taget fra Københavns Kommune.

Ca. 2.000.000.000 kr. bliver Københavns bidrag til udligningsordningen mellem kommunerne. Det er 3.160 kr. pr. indbygger.