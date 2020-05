Koks i Københavns klimapolitik

HOFOR tager afsked med det sorte kul, stod der her i Brønshøj-Husum Avis den 29. april. Vi træder nu angiveligt ind i en ‘grønnere fremtid’ med ‘bæredygtig fjernvarme’.

Af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove

HOFOR tager afsked med det sorte kul, stod der her i Brønshøj-Husum Avis den 29. april. Vi træder nu angiveligt ind i en ‘grønnere fremtid’ med ‘bæredygtig fjernvarme’. Kullene er nemlig vist på porten, og i fremtiden kommer den grønne energi fra “bæredygtig biomasse”.

Overborgmester Frank Jensen påstår, at afskeden med kul er en afgørende forudsætning for at ‘København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025’.

Det er store ord.

Desværre er Frank Jensens udsagn helt ude i skoven – i bogstaveligste forstand. Da det i 2009 blev vedtaget, at København skulle være ’CO2-neutral’ i 2025, var der nok ingen politikere, der havde forestillet sig, at vejen til ’CO2-neutralitet’ ville gå gennem Amazonas.

Det er dog ikke desto mindre tilfældet nu.

Afsløringer på TV2 i foråret har afdækket, hvordan en del af HOFORs ’bæredygtige biomasse’ kommer fra – af alle steder – afskovningstruede Amazonas.

Træflis fra Amazonas fragtes nu 9.000 km for at blive brændt i København med medfølgende udslip af CO2. Dette er altså den såkaldt ‘CO2-neutrale’-energi som Frank Jensen kalder “‘afgørende” for Københavns grønne fremtid.

På grund af tekniske internationale klima-regler kan København fremover brænde 1 million tons træflis årligt uden at det tæller med i byens klimaregnskab!

Dette klima-smuthul udnytter København til bristepunktet for at blive ‘CO2-neutral’ på papiret.

Udslippet af CO2 i atmosfæren fra flisfyringen er dog stadig højst virkelig.

Spørgsmålet melder sig: Betyder miljøpolitisk prestige og image mere for Overborgmester Frank Jensen og Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen end en ærlig grøn politik til gavn for klima og natur?