Kontinentalseng: Sådan finder du den bedste

SPONSORERET INDHOLD: Vores søvn er en helt basal, men ekstremt essentiel ting, der skal være i orden, før vi kan fungere optimalt. Dette gælder, uanset hvem du er, og uanset hvor gammel du er. Derfor bør alle have en god seng, der kan sikre dem en god søvn. Ved at vælge en kontinentalseng har du allerede gjort dig selv en tjeneste, da du vil ligge komfortabelt og sandsynligvis være i stand til at kunne sove bedre.

Find inspiration til at vælge den rette

Det er ikke altid helt ligetil at finde den optimale kontinentalseng, da der findes mange forskellige varianter. For at gøre det lidt nemmere for dig at finde din nye kontinentalseng kan du tjekke guiden med de 20 bedste kontinentalsenge ud, så mulighederne bliver indskrænket en smule, og beslutningen dermed bliver nemmere. På den måde kan du nemmere finde en skøn kontinentalseng, som du ved er værd at investere i.

Vælg den rigtige fasthed

Kontinentalsengen er kendetegnet, ved at den består af tre forskellige lag. Dette sørger for den højeste grad af komfort samt den helt rigtige støtte til din krop.

Det er dog stadig vigtigt at vælge en seng, der passer til dine helt individuelle præferencer og behov. Derfor bør du overveje sengens fasthed, så du finder én med en fasthed, der passer til dig. Det er forskelligt fra person til person, hvor fast en seng vi foretrækker, men generelt er det optimalt med en fastere madras, jo mere du vejer.

Vælg den rigtige topmadras

Topmadrassen udgør kontinentalsengens øverste lag og er dermed den madras, du er i direkte berøring med. Topmadrassens primære rolle er at sørge for en god komfort, og derfor spiller den en vigtig rolle for den samlede liggeoplevelse. Af samme grund bør du aldrig gå på kompromis med dette lag.

Nogle topmadrasser er i latex, mens andre kan være i memory-skum. Hvis du har tendens til at få det varmt og svede om natten, bør du vælge en topmadras i latex, da det er et åndbart materiale, der sørger for et friskt klima. Har du derimod har tendens til at fryse om natten, vil en topmadras i memory-skum være ideel, da den giver en mere omsluttende liggeoplevelse.

Husk alle lag

De andre to lag af madrasser er boksmadrassen, som fungerer som sengens fundament, og så er det springmadrassen, som sørger for støtten. Disse lag er naturligvis lige så vigtige, så her er der også gode grunde til at gøre dig nogle grundige overvejelser, så du kan vælge den bedste løsning.

Den samlede liggeoplevelse skal være god

Det siger næsten sig selv, men noget af det vigtigste, når du vælger din kontinentalseng, er, at du har en god følelse i den, og at du ligger behageligt. Alle madrasserne har betydning for netop dette, og du vil hurtigt kunne mærke, hvis sengen ikke føles god for dig.

Hvis du er blevet klar på at finde din nye kontinentalseng, kan du tjekke de 20 bud på gode kontinentalsenge ud eller selv gå på udkig efter én.