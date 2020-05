Lær at Stresse Af før Sengetid

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være vanskeligt at falde eller forblive i søvn, hvis du er stresset. Faktisk kan stress føre til søvnløshed ved at forårsage hyper-ophidselse I din krop og sind. Hvad værre er, for lidt søvn kan gøre dig endnu mere stresset, hvilket fører til en ond cirkel hvor du vender og drejer dig og bliver endnu mere anspændt. Derfor er det fornuftigt at tage skridt imod at komme stressen til livs inden du går i seng. Disse strategier vil hjælpe dig med netop dette.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dyrk motion om morgenen eller om eftermiddagen. Om det er gåture, løb, cykling eller svømning, spille en sport, bruge en træningsmaskine eller holdtræning, fysisk aktivitet er en fantastisk måde at løsne op for både fysisk og mental spænding. Efter som motion øger kroppens temperatur midlertidigt, er det bedst for mange mennesker at træne senest 3 timer før sengetid så deres kropstemperatur har mulighed for falde, og gøre klar til søvn. Hvis du finder ud af at træning om aftenen ikke påvirker din søvn negativt, er der ingen grund til at foretage en ændring.

Giv dig selv tid til at geare ned før sengetid. I mindst 30 minutter (helst 1 time) inden sengetid, skal du undgå at lave noget som er stimulerende eller stressende. Det betyder: Ingen SMS’er, ingen indhentning af arbejde og ingen spændingsfyldte tv-shows. I stedet skal du dæmpe lyset og skrue ned for lyden; læs en interessant bog, tag et varmt bad, lav nogle blide strækøvelser eller lyt til afslappende musik.

Sund kost og at spise mindre om aftenen hjælper også meget. En let salat kombineret med grøn te eller et par dråber cbd-olie (find det på www.cibdolcbd.dk), som er kendt for at have en afslappende effekt på sindet, kan virkelig gøre en stor forskel i kvaliteten af din søvn.

Få styr på din anspændthed. Brug 5 til 10 minutter på en afslappende rutine – for eksempel dybe vejrtrækninger, guided imagery meditation, eller progressiv muskelafspænding – inden du går i seng. Disse dekompressionsteknikker kan hjælpe dig med at føle dig mindre stresset og sænke dit blodtryk og din hjerterytme.

Sluk for dine tanker. For at undgå at dagens bekymringer saboterer din søvn, bør du gøre en indsats for at “slukke” din hjerne før du går I seng. Dette kan du gøre ved at skrive dine bekymringer ned om eftermiddagen og gemme dem væk, så du kan tage dig af dem næste dag. Eller du kan dyrke mindfulness meditation: Sid stille med dine øjne lukkede, tøm din hjerne for tanker og fokuser på din vejrtrækning. Når der kommer tanker ind I sindet, skal du blot lægge mærke til dem, som om de er skyer som flyver hen over himlen, og fokusere tilbage på din vejrtrækning. At have et klart, roligt sind giver dig en søvnvenlig tilstand.