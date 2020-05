Løbeglæden bobler i 2700

Julie Carl løber i Utterslev Mose. Foto: Christian Ove Carlsson

Man behøver ikke at være løbetræner for at spotte, at langt flere mennesker end normalt er sprunget ud som løbere under coronakrisen. Det er ligefrem en fryd for øjet at se hvordan ’retro’ joggingdragter er blevet hevet frem fra skufferne for at blive luftet. Men lilla er nu heller ikke så tosset en farve, og står i fin kontrast til bøgetræernes friske grønne blade

Af Julie Carl

Det varmer virkelig mit løberhjerte at se, hvordan ikke-stereotype løbere i alle aldre knokler på stierne om Utterslev Mose fra morgen til aften i øjeblikket. Måske for at nyde foråret, måske som en slags tidsfordriv, måske for at trylle coronadellen væk, måske i affekt over at træningscentrene er lukket eller måske på grund af lemmingeffekten. Uanset hvad er det positivt og godt for både krop og sind.

Til alle jer nyudklækkede løbere eller jer der bare har holdt en meget lang pause, så vil jeg gerne give et godt råd, så vi også ses på stierne om et år. Løbetræningen skal bygges ”langsomt og kontrolleret op”, som Mette Frederiksen ville sige det. Motivationen kan nogle gange løbe af med en, og det er en af årsagerne til at 70% af alle løbere før eller siden vil opleve at blive skadet. Skader er decideret demotiverende og en irriterende stopklods for den gode intention.

Hvis man er lidt nørd som jeg, så kigger man på puls og tempo, og kan på den måde finde frem til hvad der er den mest hensigtsmæssige måde at træne på. Særligt hvilket træningstempo, der passer ens aktuelle niveau. Løber man for eksempel for at tabe sig eller er man nybegynder, så vil det faktisk for mange være mere fornuftigt at gå i et højt tempo over en længere distance, fremfor at pruste i 30 minutter og skylle træningen ned med en velfortjent congobajer.

Det handler om at forblive i de fedtforbrændende zoner, og ikke ryge helt op i det røde syrefremkaldende felt, så snart man skifter til løb. Mange nybegyndere kommer allerede tæt på syregrænsen i hurtig gang, så at sætte i løb har desværre den effekt, at skaden lurer lige om hjørnet, blandt andet fordi det tager længere tid at restituere ovenpå den slags strabadser.

Og man taber sig ikke af at fyre nogle kulhydrater af i en fart.

Gang til gengæld, styrker både muskler og kredsløb enormt, og lærer kroppen at blive mere udholden, samt i højere grad at få sin energi fra fedtsyrerne. Skadesrisikoen daler også markant, da man i gang ikke får de samme stød op gennem kroppen, som når man i løb har sin svævefase og hamrer foden i jorden med 3 gange sin egen kropsvægt.

Når jeg skriver det her, så er det fordi jeg gerne ser at løbetendensen fortsætter og at de mange ny-udklækkede løbeentusiaster klarer sig gennem den første kritiske tid. Husk at det tager tid at blive en god løber, men at man hurtigt kan blive skadet.

Som lokal løbetræner i ’2700-Happiness’, vil jeg gerne tilbyde min rådgivning i form af gratis sparring på mailen runforfun@juliecarl.dk, hvis du er i den omtalte gruppe og har brug for et godt råd til din træning. Og ellers så praj mig, hvis vi støder ind i hinanden ved mosen. Jeg er bare glad for at kunne hjælpe!

Glade løberhilsner

Løbecoach Julie Carl