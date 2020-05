Nu genåbner bibliotekerne – så småt

Der blev i sidste uge arbejdet på højtryk for at gøre bibliotekerne i Københavns Kommune klar til den delvise åbning, der fandt sted i mandags.

Af Erik Fisker

I første omgang vil det kun være muligt at aflevere og låne reserverede bøger i et begrænset tidsrum på hverdage. Det sker, efter regeringen og Folketingets partier med aftalen om kontrolleret genåbning af samfundet, har givet grønt lys. For at kunne overholde sundhedsmyndighederne retningslinjer om afstand mv. skal man reservere en tid på Københavns Bibliotekers hjemmeside for at kunne aflevere eller afhente bøger, der er bestilt online. Det skal forhindre køer og dermed mindske smitterisikoen.

– Vi er mange, der har glædet os til at få adgang til bibliotekernes fysiske bøger igen. Noget af det, vi har savnet mest under nedlukningen, er kulturfællesskaberne. Krisen har i den grad vist, hvor fattigt vores samfund ville være uden biblioteker og andre kulturelle tilbud, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Det vil ikke være muligt at tage ophold på biblioteket og fx sidde og læse, arbejde eller låne bøger direkte fra hylderne. Bibliotekerne er åbne på alle hverdage fra kl. 13-17. Lukket i weekenden.