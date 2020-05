Ny reklamepolitik

Æstetik skal veje tungere end kommercielle hensyn, og det skal være sværere at få tilladelse til at opsætte lysreklamer i byrummet.

Af Erik Fisker

Det besluttede politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i København i sidste uge. – Vi skal gøre op med kommercialiseringen af københavnernes byrum, og derfor er det godt, at kravene til generende reklamer nu bliver skærpet, lyder det fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Fremover vil stilladsreklamer i udgangspunktet ikke blive tilladt.

Der vil dog være tilfælde, hvor et afslag ikke kan begrundes med æstetiske hensyn, og her vil der i stedet blive stillet krav til, at reklamen, med mindre der gives en særlig tilladelse, ikke må fylde mere end halvdelen af den såkaldte stilladsdug. Det vil samtidig blive markant sværere at få lov til at opsætte lysreklamer i byrummet.