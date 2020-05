Nyt spisested i bydelen

Thai Chilli - nu i nye og større lokaler. Foto: ef

Thai Chilli med take away er efter seks år på Frederikssundsvej flyttet over på den anden side af gaden i nr. 245 og har samtidig åbnet restaurant

Af Erik Fisker

Thai Chilli med take away er efter seks år på Frederikssundsvej flyttet over på den anden side af gaden i nr. 245 og har samtidig åbnet restaurant med plads til 28 spisende gæster i nyindrettede og hyggelige lokaler.

Thai Chilli ejes og drives af René Hansen og hans hustru Vipanun, der kom til Danmark for 12 år siden. Da René også skal passe sit arbejde som elektriker er det mest Vipanun, der sammen med en medhjælper står i køkken og restaurant.

– Før havde vi kun take away, men nu har vi fået meget mere plads og kan også servere for vores mange stamkunder, siger Vipanun. Restauranten og take away holder åbent mandag til torsdag kl. 15 til 21.30 og fredag til søndag kl. 11.30 til 21.30.